Leyenda. La niña de Aguascalientes que rezaba por el diablo y que llegó a cautivarlo

Esta leyenda tiene una parte tanto escalofriante como enternecedora y cala hasta los huesos una vez que la lees. Muchos dicen que esta leyenda ocurrió en Rincón de Romos, Aguascalientes.

Alondra era una niña quien era un pequeño ángel en la tierra. Su conducta era intachable, tanto en la escuela, en su casa y con sus amiguitos la menor era la pequeña más dulce, pues siempre se preocupaba por todos y procuraba ayudar a quien lo necesitaba. No había quien no la quisiera en la ciudad y así como siempre ayudaba en casa, era responsable con la escuela y procuraba los demás, asimismo, todas las noches alzaba sus oraciones y rezaba. Sin embargo, dentro de esta conducta intachable había algo que siempre petrificaba a sus padres. Y es que cada noche la pequeña decía lo siguiente al final de cada oración: “– y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Ah, y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él, yo lo hago. Amén”.

Esto era algo que la niña hacía cada noche, todos los días sin falta, por lo que los padres comenzaron a asustarse demasiado, pues aunque la conducta de la niña era algo intachable, el final de sus oraciones era algo que cada vez mortificaba más a sus padres, por lo que un día no pudieron evitarlo y decidieron a final de cuentas, pedirle ayuda al sacerdote del pueblo.

Al principio no quisieron decirle nada, pues le dijeron que era algo que tenía que ver con sus propios ojos. Invitaron a cenar al sacerdote, pero al observar a la niña no pudo sino constatar lo que todo el pueblo pensaba: que era un verdadero ángel. Sin embargo, los padres le pidieron que se quedara hasta el final para que pudiera observar lo que a ellos tanto les daba miedo.

Lo invitaron a observar la habitación de la niña cuando ella se encontraba hincada haciendo su oración diaria. Cuando el padre escuchó el curioso final de la misma: “—… por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Ah, y no te olvides de cuidar a Lucifer, como nadie pide nunca por él, lo hago yo. Amén.”

Nadie sabía qué hacer

El padre demasiado impactado no sabía qué decir o hacer, pues era algo que nunca había imaginado ver en su vida. Al pensarlo y ver toda la situación se dio cuenta que a pesar de lo extraño del acontecimiento la niña seguía comportándose como cualquiera y además su conducta lejos de afectar a los demás los beneficiaba, por lo que les pidió a los padres tratar de mantenerse tranquilos y no hacer nada al respecto. Les dijo que seguramente era algo que con el tiempo y la edad dejaría de hacer, pues era demasiada pequeña para entender lo que hacía. Los padres le hicieron caso al cura y a pesar de que lo que seguía ocurriendo cada noche no hicieron nada al respecto y siguieron con sus vidas normalmente. Sin embargo, la familia de Alondra era sumamente pobre y sus recursos escasos.

A veces no tenían para comer e incluso en ocasiones llegaron a enfermarse gravemente. Un día la pequeña tuvo un accidente en el que lamentablemente falleció, pero la familia no tuvo un centavo para su entierro. Desconsolados y sin saber qué hacer la familia se quedó encerrada en casa pensando una solución a su triste situación, cuando de repente escucharon ruidos y alguien tocó a la puerta. Afuera del humilde hogar pudieron ver cómo un enorme cortejo fúnebre y como una elegante y majestuosa carroza estaba estacionada, siendo jalada por 6 negros y fuertes caballos de lustroso pelaje.

Un misterioso benefactor

Los padres no podían con su impresión, pero más fue al ver manejando la carroza a un joven con la piel más blanca y sedosa que hubieran visto, pelo largo, negro y brilloso, y unos ojos rojos como nunca se imaginaron posible. Los padres de Alondra se quedaron anonadados ante la presencia de aquel hombre, pero no se atrevieron a desairarlo. El cuerpecito de la niña fue trasladado a la iglesia para ser velado y allí, en silencio, el joven lloró por ella, como si acabara de perder a alguien muy querido, a alguien demasiado valioso para él. Todos se preguntaban quién sería el misterioso benefactor de la pequeña y de donde vendría o por qué hacía todo aquello. Finalmente, se dirigieron al cementerio y el cadáver fue colocado en un magnífico sepulcro, hecho todo de mármol y custodiado por un ángel de piedra. Los padres de Alondra, sin soportar más la intriga, le preguntaron al desconocido quién era y por qué estaba haciendo todo eso por su hija.

A lo que el desconocido respondió: “—Por milenios, el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar, traicionar y hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niñita, con su inocencia, su dulzura y su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche, y ni una sola dejó de hacerlo, a pesar de que la temían y la castigaban”. Al escuchar tal respuesta los padres no terminaban de comprender y creyeron que tal vez era un profesor de Alondra, sin embargo, quisieron conocer su nombre por lo que se lo preguntaron. La respuesta fue lo que finalmente le abrió los ojos a ambos: “—Solo recuerden el final de las oraciones de su propia hija” y respondiendo esto el misterioso joven desapareció entre una bruma, solo dejando un fuerte olor a azufre. Cada invierno desde entonces, se dice que la tumba de la pequeña se llena de hermosas flores rozagantes demostrando como su corazón noble pudo enternecer hasta al mismísimo Lucifer.

El corazón de Alondra fue tan puro que logró cautivar hasta el mismo diablo, pues siempre pedía por él. Se dice que si vas al sepulcro de la pequeña puedes ver cómo siempre estará adornado de flores hermosas en pleno invierno.