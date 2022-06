Liga MX: Guido Pizarro ve un buen Apertura 2022 para Tigres

México.- El equipo de Tigres de la UANL se encuentra en la fase final de su pretemporada en la playa preparando su regreso a Nuevo León para luego emprender el viaje a Estados Unidos para sus partidos amistosos. Previo a ello en el grupo se maneja una buena vibra en donde destacan al gran equipo que se tiene y están apostando hacer algo interesante en el Apertura 2022 en donde buscarán llegar a la final y ganarla.

Guido Pizarro, mediocampista y capitán de Tigres dejó claro que la eliminación de los últimos dos torneos ya quedaron en el pasado pero si tienen esa deuda con la afición de pelear el título por lo que en el Apertura 2022 estarán más que enfocados a lograr el resultado. Ha destacado que se ha trabajado en los aspectos importantes pero lucharán por lograr el cometido.

"Lo hemos vivido cuando nos ha tocado perder finales (frustración). En lo personal estaba seguro que iba a llegar a la final, es una sensación que tengo, por como estamos trabajando y la autocritica la tenemos. El resultado no depende de nosotros, pero si la experiencia que tenga cuando nos hemos hecho responsables de los nuestro siempre con una autocritica", dijo el jugador.

Tigres sigue en preparación para su debut | Foto: Captura

Al ser cuestionado sobre lo que se viene en estos 6 meses dejó claro que están pensando en llegar y ganar la final, "Seguramente habrán aspectos por mejorar que nos de la posibilidad de llegar y ganarla, sé que las maneras y todo lo que hacemos de nuestra parte es el camino correcto e iremos en búsqueda de eso", agregó el "Conde" en conferencia de prensa.

Para finalizar no quiso hablar de refuerzos ya que no le competen a él dado que Tigres a solo dos semanas del inicio de la Liga MX no ha dado ninguna pista de quién puede llegar. Asimismo el argentino dejó claro que para su gusto la plantilla es vasta y muy competitiva, "No soy el responsable de hablar de refuerzos, siento que tenemos una plantilla vasta y con grandes jugadoras, lo más importante es lo colectivo", sentenció.

Te recomendamos leer

Tigres por ahora tendrá este jueves, viernes y sábado para seguir preparándose, el día domingo volverán a Nuevo León en donde alistarán todo para ahora viajar a Estados Unidos. Ahí se revelará la primera noticia importante que tiene que ver con Luis Rodríguez que se lesionó en la práctica, y se dirá si estará o no para los amistosos.