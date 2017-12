Llenan de armonía y emotividad con sus voces

Una armoniosa velada en compañía de hermosas voces pasaron los culiacanenses que asistieron a la Parroquia del Espíritu Santo, mejor conocida como Parroquia del Padre Cuco, al tradicional Concierto Decembrino del Coro de la Comunidad de Culiacán.

Recinto lleno

Con un derroche de virtuosismo, el director emérito de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Gordon Campbell, dirigió a un grupo de grandes voces, quienes no hicieron otra cosa sino deleitar a un recinto casi a su máxima capacidad por este conmovedor concierto.

Los cantantes interpretaron piezas exigentes. Foto: Alonso Valdés

Virtuoso inicio

El Concierto Decembrimo tuvo un gran comienzo con una pieza de Wolfgang Amadeus Mozart, con Regina Coeli K 276 (Reina del Cielo), una pieza vertiginosa, concebida en 1779; “es un allegro de un solo movimiento que se va deslizando entre las voces corales, es jubiloso, parece espontáneo y eventualmente nos deja sin aliento”.

El concierto continuó con otra pieza de Mozart, Vesperae solennes de confessore K 339 (Vísperas solemnes de confesor), con seis movimientos: Dixit, Confitebor, Beatus vir, Ludate pueri, Ludate Dominum y Magnificat, todas interpretadas con especial virtuosismo, alternando con solos magníficos. Esta pieza terminó con un alud de aplausos por parte de un emocionado público.

La siguiente pieza de la velada musical fue Te Deum Laudamus (A ti, oh Dios, te alabamos), de Joseph Haydn, una alabanza de agradecimiento, a Dios, que forma parte del repertorio de las iglesias, católica, anglicana y metodista.

Invita al público

Para la siguiente pieza, el director Gordon Campbell bajó del entarimado para anunciar la siguiente melodía, e invitar a parte del público a unirse al coro para entonar juntos El Mesías HWV 56, de Georg Friedrich Händel, con los movimientos And the glory of the Lord, For unto us a child is born y cerró magistralmente con una interpretación del tradicional Hallelujah.

Invitados y miembros por igual, cantaron esta última pieza del Concierto Decembrino del Coro de la Comunidad de Culiacán. El director Gordon Campbell y todos los cantantes del coro hicieron una reverencia hacia el público mientras llovían los aplausos, dando por terminado así una noche llena de emotividad que fue coronada por la armonía del espíritu de estas fiestas decembrinas.