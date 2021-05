Lleva Rubén Córdova de la mano a un viaje por el país en la serie documental 'Sígueme'

A través de diez episodios, la serie documental 'Sígueme' busca acercar al público a la historia gastronómica, artesanal, cultural y arquitectónica de los templos en las ciudades de Córdoba, Tlaxcala, Puebla y CDMX, proyecto que tiene como anfitrión al actor Rubén Córdova.

Recorriendo el país

En entrevista telefónica para DEBATE, Rubén Córdova señala que a través de 'Sígueme', de Guadalupe Radio, “vamos a poder experimentar nuestra cultura y nuestra tradiciones, que “las personas se sientan viajando por su país y podamos enaltecer toda la cultura que tenemos”.

Sabemos la riqueza que tenemos culturalmente, pero creo que a través de esta serie podemos valorarla mucho más, ya que en cada uno de los capítulos, haciendo estas visitas culturales, gastronómicas, de tradición, de artesanías, podemos valorar todo el proceso y trabajo que se hace dentro de nuestro país.

A lo largo de los diez episodios, de los cuales ya se han estrenado dos, podremos ver entrevistas a personajes importantes de cada ciudad visitada. Así podemos recorrer desde el puerto de Veracruz hasta el Cerro del Tepeyac, donde apareció la Virgen de Guadalupe.

“Tratamos de que en cada uno de los capítulos, la gente experimente, pueda ver y sentirse dentro del lugar, algo que nosotros queríamos hacer. Sí es una serie documental y vas a terminar conociendo más sobre la historia, pero lo queríamos contar de una manera más dinámica, una manera diferente, creo que eso es lo que ayuda al hilo conductor de la serie”, señala Rubén Córdova.

Difundir la cultura

Rubén Córdova dice sentirse completamente afortunado y agradecido por ser considerado en este proyecto y asegura que ahora se siente más comprometido de difundir la cultura mexicana. “Sin duda alguna, me divertí muchísimo. Me llevo unos kilos de más de todo lo que probé, pero feliz y contento de poderlo experimentar [...] me siento también más responsable con la cultura de mi país. Al ver y apreciar cada uno de sus detalles, me siento responsable de seguirla difundiendo, de apreciarla y valorarla más”.

'Sígueme', con Rubén Córdova como anfitrión, resalta la cultura de México.

El narrador de esta serie documental confiesa que uno de los lugares que más lo impactó es Tlaxcala. “Me encantó Tlaxcala. Sí lo conocía, pero creo que nunca me había metido tanto a ver la riqueza que tiene. Después de visitarlo me quedo maravillado, sorprendido de todas las tradiciones que surgen ahí y además de valorar y ver la importancia de Tlaxcala dentro de nuestra historia”, apunta el también actor de 'La rosa de Guadalupe'.

En México, ‘Sígueme’ puede verse de manera gratuita a través de la página de internet de Guadalupe Radio o en su app disponible para Android y iOS. Un nuevo episodio es estrenado cada viernes, pero todos siguen disponibles para cualquier momento.