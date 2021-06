Lo mejor del arte de Culiacán participarán en el programa Cultura para el buen vivir

Culiacán, Sinaloa. Del 14 al 20 de junio, el programa “Cultura para el buen vivir” del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, presentará una serie de actividades artísticas, entrevistas, charlas, tutoriales para toda la familia, a las 13:00 y 17:00 horas a través de la página en Facebook /culiacancultura.

LUNES 14

La historia del teatro culichi se escribe todos los días con el nacimiento de nuevos grupos, de rostros jóvenes que se abren camino en los escenarios locales con su talento, esforzándose, creciendo como actores, dramaturgos, directores. Esteban Rogel ha emprendido una serie de entrevistas con los protagonistas del quehacer escénico de nuestra ciudad, para dejar constancia de su labor, para documentar cada microhistoria de nuestro teatro. El entrevistado esta semana es el actor Lázaro Fernando, fundador y director de Sabaiba Teatro. (13:00 horas).

Georgina Martínez Montaño ofrecerá la charla “Pueblos Unidos: nuestra comunidad” en la que presentará bellas historias y dibujos elaborados por los niños de aquella sindicatura que participaron en su Taller de Patrimonio Cultural “Chinchileguas”. Pueblos Unidos es una comunidad de la sindicatura de Emiliano Zapata, constituida por familias que emigraron de cuatro pueblos ubicados en lo alto de la Sierra Madre Occidental (Agua Fría de las Vegas, Aguas Calientes, Casa Blanca y El Comedero) para dar lugar a la construcción de la Presa José López Portillo. (17:00 horas).

MARTES 15

La percusión corporal es una disciplina que crea sonidos y ritmos usando únicamente partes del cuerpo. Proporciona una experiencia directa en ritmo, tempo y métrica. Ha existido desde la época de los primeros seres humanos, utilizando el cuerpo para imitar los sonidos de la naturaleza y los animales. Para ejemplificar esto, Alberto Lara, maestro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Quilá, interpretará la pieza “Body Jam”. (13:00 horas).

Las “Remembranzas”, que conduce Pepe Piña en la plataforma del Instituto en Facebook, son una serie de entrevistas que realiza con los protagonistas del programa Tardes de Danzón, que durante veinte años se ha llevado a cabo de manera presencial en la plazuela Obregón. Este martes la charla será con la doctora Virginia Navarro Serrano, una de las ex Reinas del Danzón, para compartir las experiencias vividas en esas tardes maravillosas bailando al aire libre, conviviendo los grupos de amigos y las familias junto al kiosco de la plazuela. (17:00 horas).

MIÉRCOLES 16

A partir del aria "Chi il bel sogno di Doretta" perteneciente a la ópera La Rondine (La golondrina) del compositor italiano Giacomo Puccini, las bailarinas Arantxa Burgueño y Fernanda O, Diep, crean una obra colaborativa con la soprano Edith Chávez, combinando danza contemporánea y bel canto para recrear el sueño de Magda, la protagonista de la obra: encontrar el amor verdadero. (13:00 horas).

Como todas las culturas originarias, la Mayo-Yoreme guarda una íntima relación con la naturaleza; su cosmovisión, tradiciones, ceremonias, música, danza, gastronomía, medicina, se basan en su conocimiento de las plantas, los animales, el viento, el río, la noche, el día, las estaciones. Para hablar de este tema primordial en la cultura madre de Sinaloa, el bailarín, coreógrafo e investigador Gabriel Uriarte impartirá charla sobre “La importancia de la botánica en el ceremonial Mayo-Yoreme”, explicando los usos ancestrales de árboles y flores en ritos y ceremonias de su calendario festivo. (17:00 horas).

JUEVES 17

¿Conoces el vals “Dios nunca muere? ¿Sabes quién lo compuso? La maestra de canto, Edith Chávez compartirá todas las historias surgidas alrededor de esta bella pieza del músico Macedonio Alcalá Prieto, considerada como el himno no oficial de Oaxaca. Cuentan que, durante una de las convalecencias del músico, una delegación de indígenas de Tlacolula de Matamoros, le solicitaron que compusiera una canción en honor a la Virgen María, patrona de la población. Pese a que no se había recuperado, trabajó arduamente. Fue un gran éxito desde la primera vez que fue interpretada en público. (13:00 horas).

Luiz Velázquez y El Estilo Serio, son un grupo campirano muy joven integrado por tres talentosos músicos culiacanenses que se presentarán el jueves en el programa “Fiesta en el kiosco”. Con influencias de otros artistas con más tiempo en el regional mexicano, han trabajado duro para conseguir un estilo diferente y crear sus propias composiciones. En su repertorio se escuchan melodías como Cuento de reinas, Prohibido enamorarse, No me enseñaste, Qué sería, Que no se apague la lumbre, Cerros y arroyos y Días bonitos. (17:00 horas).

VIERNES 18

Frevo es la música de carnaval del noreste de Brasil, se toca tradicionalmente en las calles con instrumentos de viento y percusión. El passo es el nombre del arte de bailar el frevo, que combina fuerza, energía y gracia. El título portugués, "Fred no Frevo", se traduce como "Fred bailando el Frevo". Esta pieza fue escrita en 1992 y está dedicada a Fred Wickstrom y su conjunto, Merged Marimbas, en la Universidad de Miami. El Ensamble de Percusiones de Sinaloa, dirigido por Diego Rojas, interpretará esta pieza. (13:00 horas).

En la segunda temporada de Realizadores Sinaloenses, Alan Mimiaga, coordinador del programa Cine en tu Ciudad, entrevista al videasta Efrén Alberto López Legarra, originario de Mocorito, Sinaloa. Es un joven creador que ha participado en distintas muestras de cortometrajes en Sinaloa y en otras regiones del país, ha explorado la ficción animada en distintos proyectos como el Mundo de Fotorito, que codirigió con Gerardo Reyes, y juntos ganaron el primer lugar en la Octava Muestra Sinaloense de Cortometrajes Jóvenes en Corto en 2016. Su último proyecto fue Capitán Justicia que habla sobre los jóvenes que se unen a los grupos criminales del narcotráfico y el costo que esto conlleva. Al final de la charla, se proyectará el corto. (17:00 horas).

SÁBADO 19

Hércules fue concebido por Zeus y la princesa mortal Alcmeda. En calidad de semidiós y por toda una serie de acciones que tuvo en vida, se ganó un lugar con los dioses del Olimpo y la inmortalidad. Conozcamos el mito de Hércules considerado por muchos uno de los héroes más importantes de la cosmogonía griega. Historia que será narrada por la actriz y maestra de actuación Marcela Beltrán. (13:00 horas).

Con la premisa de que la lectura contribuye al desarrollo emocional y creativo de los niños, el pirata Barbajuan (Claudio Trejo) y el niño José Ángel López comentarán el libro “El tigre sin color”, escrito por Pedro Pablo Sacristán, una historia llena de valores, como la libertad y el respeto, que será compartida con los niños del municipio de Culiacán. Te invitamos a verla. (17:00 horas).

DOMINGO 20

El grupo Delta Teatro presenta la “Monografía animada del rock and roll”, un espectáculo de teatro de muñecos que “mágicamente” reúne en el mismo escenario a grandes figuras del rock, como Jimmy Hendrix, John Lennon, Bob Marley, Freddy Mercury y otras leyendas que desde hace tiempo se encuentran en otra dimensión. Una pieza escénica que se ha presentado por el mundo, en festivales de teatro de calle en España, Italia, Francia, Suiza. (17:00 horas).

