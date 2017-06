"Los hijos de los genios son idiotas": Salvador Dalí

(EL universal).- "Los hijos de los genios son idiotas. Esas criaturas infértiles nos deshonran y ostentan nuestro apellido sin haber comprendido quiénes fuimos", decía el pintor surrealista Salvador Dalí al respecto de la descendencia.

Hace unos días se dio a conocer que una juez en Madrid ordenó la exhumación del autor de "La persistencia del tiempo", quien falleció en 1989. Esta medida fue determinada para realizar una prueba biológica y determinar si Pilar Abel, mujer que asegura ser hija del artista, es realmente su descendiente.

Dalí murió de un paro cardíaco mientras escuchaba Tristán e Isolda, de Wagner. Su compañera de vida fue Elena Ivanovna Dakonova, mejor conocida como "Gala".

El autor aseguraba que no tenía hijos y no se arrepentía. "No me interesa que haya seres que lleven mi apellido. No quiero transmitir a Dalí. Quiero que todo acabe conmigo", detalla.

El periódico El Español evocó que al artista, icono del arte del siglo XX, únicamente le gustaban los niños "a partir del momento en que se vuelven erotizables, es decir, cuando comienzan a ser bellos".

"Me parecen horrendos y angustiosos los recién nacidos, y los niños de corta edad, con su cuerpo diminuto y su cabezón. Hacen pensar, a la vez, en el embrión que fueron y los ancianos serán, y lo que evoca el origen o el final me produce siempre un malestar insoportable", agregó.

Los niños no eran lo único que no le gustaba a Dalí, sino también los animales. Decía que la razón es porque su movimiento le producía ansiedad. Y aunque estuvieran quietos, "me estorbarían las palpitaciones de su agonía". Pese a ello no es desconocida su foto con un gato...