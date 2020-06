Los sinaloenses de cuidado llevan un clásico de la ópera a la banda

Es bien sabido que además de ser paisanos (unos de Mazatlán, otro de Navolato y uno de Culiacán), los intérpretes y pianista mantienen una gran amistad, y al coincidir algunos durante la cuarentena en Mazatlán decidieron dar forma a esta agrupación a la que además sumaron al talentoso Director del Taller de Ópera de Sinaloa, Armando Piña.

Así esque con esta nueva propuesta, los intérpretes que han formado parte de la Ópera de Viena, la Academy of Vocal Arts” Philadelphia y la New York City Opera, entre otras casas de ópera internacionales, buscarán romper fronteras al estilo sinaloense. Al respecto Armando Piña compartió en sus redes sociales la emoción que le da iniciar con esta nueva aventura. "Muy emocionado de compartirles un nuevo proyecto con grandes amigos y talentosos artistas sinaloenses, todos ellos con carrera internacional y de primer nivel. Entren a nuestra nueva FanPage (Sinaloenses de Cuidado), denle (like) y síganos para enterarse de todos nuestros nuevos proyectos", escribió en Instagram.

Por su parte Carlos Osuna escribió: "Después de unos días de tristeza, el show debe continuar y hoy les quiero compartir este video que hice con mis muy queridos amigos y colegas Jose Adan Perez, José Manuel Chu y Armando Piña Lopez. Con el afán meramente de enaltecer nuestra música sinaloense al estilo de los #Sinaloenesdecuidado y de pasar un rato divertido en familia! Hoy fue el lanzamiento a nuestro público y espero que lo disfruten y se diviertan como lo hicimos nosotros fusionando una canción napolitana (o sole mio) con banda!!!!!".

Lo que viene. Por si fuera poco la agrupación adelanta, a través de un comunicado de prensa, que ofrecerá próximamente un homenaje musical al compositor sinaloense Faustino López Osuna, autor del Himno de Sinaloa. El especial será transmitido a través de las redes sociales oficiales de Los sinaloenses de cuidado y en el se los artistas interpretarán las melodías más emblemáticas del compositor nacido en Agua Caliente de Gárate, Sinaloa.