Luces y sombras se reflejan en la exposición Nymphomania

Mazatlán.-Se inauguró la exposición de fotografía Nymphomania, en la plazuela Machado, los pasa. Ocho fueron los expositores, integrantes del cuarto semestre de Diseño Gráfico de la Universidad de Durango. Doce piezas (de 1.10 por 70 centímetros) se mostraron al público y permanecerán a la vista de los visitantes en la plazuela hasta este domingo. Tiene como tema las ninfas griegas en distintos lugares naturales.

Foto: Sergio Pérez.

“Mi experiencia fue padre, ya que las fotografías son el resultado del trabajo que se hizo en el semestre, aprender a representar elementos, algunos de los que no hay aquí. A mí me tocó nieve y tuve que armar un set de fotografías pero al aire libre, tenía que ser al exterior. Batallas con los elementos, no controlas la luz”, reveló una de las expositoras, Ivy Stafford. El nombre de algunas de las piezas son Nubes, luna y bosque, Lago y montaña; Sol, nieve y fuego, Luna y arena.

Creadores. Los expositores Marco Antonio González, Giovanni Ledezma, Emadeline Rubio, Jorge Parada, Edna Sarmiento, Ivy Stafford, Vianey Tamayo y Francisco Villarreal.

Autora. La fotógrafa Ivy Stafford junto a su obra, Nieve y fuego.

Elemento. Entre los temas que se manejaron estuvo el agua. En las obras mostraron un buen manejo de las luces y las sombras.

Detalle. Las personas se acercaron a ver las piezas de gran tamaño que se encuentran en la Machado.

Público. Una gran cantidad de personas se dieron cita en la galería para ver la exposición.