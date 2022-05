"Luis Enrique Ramírez se apasionaba por las penurias o las glorias de sus entrevistados": Elena Poniatowska

"Su pulcritud alcanza a su escritura, revisa sus textos casi neuróticamente para evitar cualquier arruga, cualquier doblez, los rocía y los plancha con esmero, y aún así, al verlos publicados dice "Chingüentes, se me fue esa coma!". También así repasa a sus entrevistados, analiza sus respuestas, los observa y los desmenuza y a algunos hasta los encuera (en sentido figurado, por supuesto)".

" Risueño, inteligente, sensible, captaba todo lo que decía (y lo que no decía) su entrevistado e hizo reportajes notables, como sólo los logran los buenos observadores . Captaba los rasgos de carácter, las debilidades y los aciertos de su entrevistado o entrevistada y era fácil sonreír en el momento de leer sus textos lúcidos y seductores", recordó sobre Luis Enrique.

Para la autora de La noche de Tlatelolco, el periodista sinaloense era un destacado entrevistador, inteligente y risueño, capaz de captar hasta lo que sus entrevistados no le decían.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.