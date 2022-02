Luis Navarro, remembranza cultural "Estamos vivos" en UniversARTE en Sinaloa

Sinaloa.- “Para empezar a hablar creo que tengo la ventaja de tener más de siete décadas, yo llevaba a mis nietos a ver teatro guiñol, sin embargo, hay que estar atentos, los nuevos padres, deben darle la oportunidad a los hijos a que vayan, observen y los vean, es para el futuro”, detalló Luis Navarro al participar como invitado en UniversARTE en Sinaloa.

En compañía de Fernando Mejía y Juan Carlos Rochín en la conducción del programa adscrito a la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, el dibujante subrayó que “niño que se lleva en su casa hay que sacarlo poco a poco de ahí, a ver una flor, a un poeta, una exposición, es mi recomendación para ello”.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de la Fan Page Cultura UAS, Navarro Serrano destacó que el contacto para él, fue a través de su señora madre “ella hacía títeres, era maestra y le enseñaron a hacerlos y a sus alumnos los enseño, antes de los años 50, es decir en los 40”, dijo.

Destacó la importancia del impacto de las tradiciones mexicanas a nivel mundial, tal es el caso de la película de James Bond, Spectre, filme que abre con una escena que se desarrolla durante la celebración del Día de Muertos en Ciudad de México.

Haciendo un recorrido por sus memorias, saltó el recuerdo del programa de concursos académicos transmitido en la televisora local El foro del saber, manifestando sentirse muy orgulloso de haber formado parte del equipo y aclarando que él no trabajó ahí, él se divirtió durante esos diez años que duró al aire y que, por diversos motivos, todo lo que inicia debe terminar.

Recordó también el trabajo que, así como él, más personas contribuyen desde distintas trincheras para dar a conocer las tradiciones mexicanas, tal es el caso de los altares “no existían, hoy ya existen y qué bueno; en la Casa de la Cultura de la UAS Jorge Luis Hurtado es quien más lo está difundiendo, y hace unos altares con un hibridismo bárbaro, pero ya son propios de su estilo y nuestro estilo”, precisó.

Adentrándose en sus recuerdos de infancia, compartió su experiencia de haber visto trabajar al artista Rolando Arjona Amábilis, autor de varias obras de arte que adornan la capital del estado, como la estatua ecuestre del Gral. Antonio Rosales, ubicada en la Plazuela Álvaro Obregón, La madre tierra, escultura en bronce conocida como La locha, en el parque Revolución y la escultura monumental de Cuauhtémoc, escultura en bronce ubicada en la Glorieta de Culiacán.

“Su último trabajo fue aquí en Culiacán, que me tocó conocer el monumento a Agustina Ramírez, en el 2015 pintaron de rojo el agua de tanto feminicidio que había”, dijo.

“Ahora hay una jovencita, Azucena Manjarrez y Quijano, todo aquél que esté interesado en las artes de Sinaloa, debe de adquirirlo, porque Carlos Maciel lo que hace es hablar del arte religioso, de la arquitectura y deja la era moderna a Azucena Manjarrez Bastidas, le da la segunda parte, pero es un libro que necesitan conseguir, ojalá se reproduzca más o lo digitalicen, porque es vital”, puntualizó.

Para mí, Halloween no existía, tampoco el 14 de febrero, pero ahora ya lo festejamos

El altar lo hago de manera satíricamente, para criticar mi conducta, de que voy a morir, pero moriré alegre, la caricatura es de Darío Castillejo, y si lo googlean van a ver que tiene trabajos a nivel mundial, la hizo con una pluma de 5 pesos. 4 años llevo haciéndolo, pero los altares no existían, hoy ya existen, qué bueno, en la casa de la cultura de la UAS Jorge Luis Hurtado es quien más lo está difundiendo, y hace unos altares, un hibridismo muy bárbaro, pero ya son propios de su estilo y nuestro estilo. Le ha dedicado a la banda de cruz Lizárraga, al Che Guevara, es muy interesante.

Lo prehispánico con lo moderno lo conjuga muy bien, recuerdo de uno muy hermoso que hizo a Sor Juana Inés de la Cruz, con sus pinturas y todo, me gustó mucho.

Es muy facilita, yo trabajaba, bueno nunca he trabajado, me he divertido, en el canal 3 en el foro del saber, que dirigió el profesor Eduardo Rubén Farías, logramos mantenerlo durante 10 años, nos ayudaba gente que estudiaba trabajo social, comunicación, de la U de O, la UAS.

Éramos un cuerpo de 4 profesores, 5 con elroe farias, pero además del staff, camarógrafos, ediciones, elaboramos cientos de preguntas y le fuimos cambiando la metodología para que fuera más interesante, por eso logramos un récord de diez años, el programa termina igual que todo inicio tiene su final, el maestros e andaba jubilando, la cuestión económica, porque si aportaba la SEP, la economía empezó a bajar, el peligro, a nosotros nos dio un gusto enorme cuando terminó porque no hubo ningún accidente, entonces fue muy limpio ese programa.

Sobre el concurso de moneros, subrayó que, en la feria del libro de Mazatlán, se hizo dos internacionales y a nivel estatal se hicieron 7, está suspendido por cuestión de presupuestos, es increíble cómo ha afectado la economía y es fácil demostrarlo a través de

La locha es la madre naturaleza, una escultura en bronce que rolando Arjona Amabilis, se encuentra en el parque revolución, que aunque la han cambiado de lugar, desde aquí aprovecho para decirles a las autoridades culturales que es una de las pocas bellezas que tenemos en bronce y otra escultura que tenemos muy bella es de Juan de Dios Bátiz Paredes.

La revista Locha es histórica, por el hecho de ser la primera en Sinaloa que se hace, porque en Mexicali se hizo la primera de este tipo, pero tiene satírica política, tiene buenos artículos, pero desgraciadamente todo tiene un tiempo y un espacio, solo se pudieron hacer 8 números, pero en esos 8 números desfilaron muchos personajes, y desgraciadamente nos está ganando la digitalización, los periódicos son muy pequeños, todos están reducidos.

Últimamente se han reducido las páginas, pero recuerden que el sol de Sinaloa tenía un suplemento cultural donde escribían muchos de los que actualmente son funcionarios de cultura o que han sobresalido en las letras, pintura o el arte, como Élmer Mendoza, varios más, pintores como Juan Bonardel que tiene una escultura gigante de una hoja en un fraccionamiento,saliendo a la costerita, con un hombre que es como un homenaje a la naturaleza y a los hombres que trabajan para proveer de alimento a los agricultores, Juan Bonardel ya no está con nosotros, pero ese es el detalle de la.

El lugar original de la locha era casi la esquina, donde está el reloj había un árbol de la hermandad Japón-México.

Mandé dpos imágenes onde está la paloma de la paz y donde estpa el huevo, no sé donde acabó, en el basurón, pero ojalá las pusieran

Incluso cuando fue el acto, la gente de los rotarios llevaban tierra de japón y ese árbol está a un lado de la lonja.

Si nos fijamos bien, ella tiene un aspecto sureño, no sinaloense, como decimos, del sur, abundantes caderas y pechos generosos para brindarle la leche a los hijos, lo ojos felinos

Igual pasó con la estatua a Zapata, que tenía bastante tierra alrededor, pero la ciudad creció y le quitaron espacio. Un héroe cuando muere en combate está en dos patas, cuando estpa el caballo en una pata quiere decir que quedó herido

Al monumento al pescador o los monos bichis, El miembro virl del pescador fue recortado porque le gustó a la esposa de un presidente municipal, pero es precioso, un pescador, quisiera uno tener esa fuerza, eran unas manos durísimas, hoy no, tenemos motores de gasolina

El árbol de la vida es un truco, es un bronce de resina con fibra, lo hicieron en 1989 y ahí está todavía “Martín Amaral ha sido el crítico con bases científicas, artísticas y culturales que ha dicho la verdad, era tremendo, podía hacer pedazos lo que estaba mal hecho o podía elogiarlo muy bien.

En 1920 se publicó los poemas de Genaro estrada, gran estadista que se resume en dos tres palabras su doctrina No intervencipon a los pueblos, su hija única jyere en un accidente automovilístico y Genaro Estrada, ese libro se lo dedica a Verdugo Falques y Verdugo Falques es el autor de las viejas calles de Culiacán y en ese libro viene el pintor que en 1920 en Mazatlán daba clases Moroto es su apellido Japonés, Gabriel García Moroto y aparté está una litografía que traía para regalarse, una litografía a color, que conservo, así como la firma de Esrada regalando a su viejo amigo Francisco Verdugo Falques, esa es una joyita que estimo mucho y espero que lo conserven en familia. El ISIC era Centro Cultural Genaro Estrada