Luis Vertti cuenta historias a través de la música con 'Tiempo y espacio'

Sinaloa, México. El músico y escritor Luis Vertti está consciente que los artistas no pueden enfrascarse en un solo estilo y no adaptarse, pues el cambiar y crecer es una condición propia de la vida y de todas las personas. “Al final también es parte de la vida no ser el mismo al año pasado”, dice.

Así, ha decido asumir el reto de contar historias a través de la música y ha lanzado su EP 'Tiempo y espacio', integrado por seis canciones instrumentales y algunas de las cuales ponen melodía a cuentos de su autoría.

Temas ligados

Luis Vertti dice vía telefónica para DEBATE que la idea era complementar las historias que escribe con música, como si se tratara de una especie de soundtrack. “La idea viene al momento de querer complementar estas emociones, complementar esta parte que siento que a veces faltaba en mis escritos”.

'Costumbre' es el principal sencillo de su EP, basado en su cuento homónimo, un escrito crudo sobre cómo a veces las personas siguen en una relación por hábito y ya no por amor. Asimismo, 'Recuerdos', 'Tiempo y espacio' y 'Cierre' son los otros temas ligados a historias que ha narrado. Sin embargo, aclara que quería que cada tema tuviera “su propia vida, que tuviera consistencia”, pero que aquellos que no lo han leído puedan disfrutar su música por igual.

El joven de 26 años revela que parte de la inspiración viene del compositor Hans Zimmer, así como de artistas como Lana del Rey, Lorde y Adele. “Me encanta el trabajo de Hans Zimmer, lo que realiza con los soundtracks es increíble, por ejemplo en las películas de Inception o Interstellar. Esta idea también la combinaba con unas partes de Adele, y otras partes de Lana del Rey y de Lorde, porque quería utilizar estas texturas que utilizan mucho sus canciones".

Quería creerme como si fuera Hans Zimmer por un día, y escuchar toda su expresión, pero por otra parte quería agregar este sentido de flujo de Lana y Lorde, que de repente agregan el sonido del aire, el sonido de alguien caminando. Y de Adele, que ella y el piano son la combinación perfecta.

Proyecto cíclico

A lo largo del EP de Luis Vertti nos adentramos en una experiencia cíclica, iniciada por 'Recuerdos' y 'Costumbre', y que culmina con 'Aceptación' y 'Cierre'. Pero además de esa intencionalidad de colocación, expresamente las canciones llevan impresa mayormente la melancolía.

“Considero que el proyecto es muy melancólico, que creo no soy el único que pasó por estos sentimientos tan frustrantes y desesperantes en 2020, y también lo utilicé como especie de catarsis, porque de repente estaba a la 1:00 de la mañana sin poder dormir, sin emociones, y decía ‘quiero plasmar esto’, y agarraba el teclado que estaba cerca de mi cama”, dice el también autor de 'La leyenda de Jenn'.

Pero como si se tratara de un proceso personal de evolución, el último tema cambia la melancolía por la alegría. “Cada canción tiene un proceso distinto. Sin embargo, la última canción que se llama Cierre tiene un tono y toque fantasioso, en el cual se siente un punto y final. Es como un ‘ya pasé por este proceso, ahora puedo avanzar a lo que sigue, a lo que viene’. De hecho hasta utilicé instrumentos distintos para esta última canción, porque sí quería terminarlo en un punto de suspenso, pero alegre”.

Vertti comparte que crear este proyecto, liderado por la productora argentina Micaela Blue, fue un poco complejo, pues fue realizado desde casa. “Para evitar el ruido blanco, tenía que encerrarme en el closet, poner una cobija encima del micrófono, que en este caso era de mi celular, y me tenía que poner a grabar, de preferencia en la madrugada porque es cuando menos ruido externo hay, ahí me ves a la 1, 2 de la mañana”, cuenta también con risas.