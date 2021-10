MADE presenta su cartelera cultural

Siempre es importante en cualquier ciudad que haya diversos eventos, en los cuales las personas puedan ir a apreciar a quienes los personifiquen, y entre los que no deben de faltar se encuentran los culturales, donde la magia y la historia se complementan. Como lo será la cartelera que prepara la organización civil MADE (Mutaciones Artísticas, Didácticas y Experimentaciones) Periferia Cultural. Algunos de sus integrantes compartieron los detalles de la cartelera, a celebrarse desde el 16 de octubre hasta el 27 de noviembre.

Los detalles y cartelera.

En entrevista con EL DEBATE, Vanya Saavedra y Elena Suárez, pertenecientes a la compañía, revelaron que este año fueron beneficiados con dos apoyos federales del Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Cultural Helénico, que reconocen la trayectoria y labor que han realizado hasta ahora como espacio independiente.

Y como parte de las tareas que han venido haciendo, pusieron en marcha estos eventos, para que las personas tengan más opciones para apreciar la cultura que se hace en la localidad. En esta puesta también figurarán organizaciones de otros partes del país, entre ellas, Tijuana, Monterrey, Culiacán y Guerrero, con las cuales compartirán escenario.

En MADE durante ensayos

La cuota de recuperación es de 100 pesos, para estudiantes e Inapam es 80, y se podrán adquirir en la taquilla del lugar (ubicado en calle Miguel Alemán 927, en Mazatlán) o bien a través de las redes sociales del MADE Periferia Cultural.

Las presentaciones se ofrecerán los fines de semana a las 20:00 horas con cupo limitado de 30 personas, para seguir los protocolos de sanidad.

La cartelera está conformada por Río de Comedias de Río a trote que se estrenará el sábado 16 de octubre; Diseccíon a cargo de Péndulo cero (función el viernes 22 y sábado 23 de octubre); Ley de la conservación por María Karen Vilchis (viernes 29 y sábado 30); Ofrenda de Articular Project+Don Cañalero (viernes 5 y sábado 6 de noviembre); Sin aliento (viernes 12 y sábado 13 de noviembre); y Rara avis cerrará la cartelera el 27 de noviembre.

No concretan colaboración con el Instituto de Cultura y gira.

Con respecto a que la agrupación no fue tomada en cuenta para participar en el Festival Cultural Mazatlán, lamentaron que la institución no les haya aceptado la petición de reunirse con ellas para llegar a un acuerdo de ser parte de las actividades o por lo menos darles el apoyo de proyección que el equipo necesitaba para difundir su cartelera cultural, sin embargo, destacaron que aunque no tengan ayuda de Cultura, su asociación tiene claro que es importante que los eventos culturales sigan llegando a más personas.

El público a las afueras de las instalaciones de MADE

No han dado respuesta certera. Fuimos a presentar esta cartelera pero quedaron en avisar. Llamamos y todo; nunca nos dieron una respuesta definitiva”, refirieron Saavedra y Suárez.

Argumentaron también que tenían contemplado proponerles que sus obras fueran incluidas en los eventos que lleva el Instituto a las sindicaturas.

Las bailarinas concluyeron la entrevista invitando a las personas a que asistan a ver su trabajo y además compartieron que pronto se irán de gira por Xalapa, Querétaro y Ciudad de México, donde podrán presentarse con sus obras e ir creciendo artísticamente, por lo que esperan que la pandemia sea benévola para el próximo año.