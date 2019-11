Mañana, concierto sinfónico en tributo a Michael Jackson en Culiacán

Los Mochis, Sinaloa.- Mañana será el estreno del Concierto Sinfónico en homenaje a Michael Jackson en Culiacán, a cargo de la Orquesta Sinfónica del Noroeste (OSNO) y una Banda Pop, bajo la dirección del maestro Víctor Manuel Osuna Lizárraga.

Será un elenco de más de 40 artistas en escena entre músicos, coristas, solistas y bailarines que se encargarán de rendirle tributo al mítico Rey del Pop, en el Teatro del Pueblo, en el marco de la Feria Ganadera 2019, que se realiza en la capital del estado a partir de las 21:00 horas.

“Es una producción especial que estará a cargo de 25 músicos de la OSNO, a la que se une la banda pop integrada por extraordinarios músicos mochitenses, en tributo a Michael Jackson en su décimo aniversario luctuoso, por el reto que representan su música, pues no se ha hecho una presentación sinfónica de su música, una orquestación en una ambientación sinfónica no se ha presentado como tal”, comentó su productor, el maestro Atanacio Enríquez, y director de All Music Representaciones.

Abundó que la producción de este concierto sinfónico inició desde el pasado mes de mayo, en los arreglos y en organizar la banda que respaldará a la OSNO, la cual se conforma de experimentados músicos integrantes de la orquesta de Hermosillo, de la Ossla de Culiacán y de Los Mochis.

Con este espectáculo cerrará el año All Music Reproducciones, que dirige Atanacio Enríquez, quien en este 2019 produjo 5 conciertos sinfónicos con gran éxito.

El productor, Atanacio Enríquez. Foto: EL DEBATE

Programa musical

El concierto se sitúa en la obra musical de Michael Joseph Jackson, cantante, compositor, productor discográfico, bailarín y actor estadounidense que tuvo su gran éxito en la década de los 80 y 90.

En el concierto sinfónico se evocarán temas desde su niñez con The Jackson Five, los que grabó en su juventud hasta los grandes éxitos que produjo en los últimos años como Billie jean, Smooth criminal, They don’t y Thriller. El espectáculo tendrá una duración de 90 minutos.