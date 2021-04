Mañana será el recital del pianista Daniel Flores en el CIE de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El virtuoso pianista mochitense Daniel Flores ofrecerá un recital en la Sala de Diálogos del Centro de Innovación y Educación CIE de Los Mochis, con entrada libre al público.

La cita con la buena música es este miércoles 7 de abril en punto de las 18:00 horas, en el marco del programa Para ReactivArte que organiza el recinto para su eventos artísticos y culturales en su reapertura, de forma presencial para el público, con todos los protocolos de salud y sana distancia y un aforo del 30 por ciento de su capacidad ante la pandemia de Covid-19.

El joven pianista ha preparado un repertorio musical variado que incluye piezas de Ludwig Van Beethoven, que abrirá con Sonata No. 29 Op. Hammerklavier primer movimiento Allegro; las sonatas Prestissimo y Allegro, de Domenico Scarlatti; Nocturno No. 12 Lento, de John Field; tres estudios de Jean Amadee Mereaux; Toccata BWV. 916 en tres movimientos de Johann Sebastina Bach; Preludio en forma de Canon No. 3 de Alexei Stanchinsky para culminar Suite Bergamasque en cuatro movimientos de Claude Debussy.

