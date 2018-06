Martín Mendoza se estrena como escritor con Y fueron 92...

El periodista Martín Mendoza Flores, conocido por su columna Elenco Político que durante casi 30 años escribió en el periódico EL DEBATE, ahora se estrena como escritor con su reciente libro Y fueron 92..., el cual fue comentado en la Sala de Diálogos del CIE por su colega Tomás Chávez Salomón, columnista del Ojo Indiscreto de este matutino, y por Nora Alicia Arellano Chávez.

El ejemplar reúne una selección de narraciones en las que rescata anécdotas, entrevistas y crónicas escritas durante su trayectoria de 28 años de periodista de la nota política.

Nora Arellano abrió el diálogo con el periodista a quien le agradeció la oportunidad de “permitirnos este viaje por varias décadas atrás”. En este libro dijo haber observado al hombre que observa, al que escribe.

“Tengo el recuerdo de ese perfil, te he observado en tantas partes de mi vida y estar aquí es un gran gusto... yo no sólo encontré a un periodista sino a un hombre de profundo pensamiento que no se ha dejado abatir por la vanidad... y en estas vivencias recogidas en el libro nos da esa posibilidad de la observación”.

Tomás Chávez aprovechó para felicitar a su colega que perteneció a la familia debatera, con quien de manera constante intercambiaba opiniones.

“Estamos acostumbrados a escribir en el diarismo, y me dejas gratamente sorprendido con este libro, es un mérito, es bastante crítico”.

También comentó el vaticinio que Mendoza hizo sobre el monocultivo del maíz en el que se convertiría Sinaloa con Hank González como secretario de Agricultura, y comentó algunas anécdotas como la propuesta que le hiciera su amigo y paisano Luis Donaldo Colosio, a quien recordó como un muchacho inquieto, producto del esfuerzo que se vino a refugiar a Topolobampo con su tía a raíz de una revuelta estudiantil en Magdalena, y al encumbrarse en la política le ofreció una diputación federal la cual rechazó, al igual que a Juan Millán cuando lo enlistó para una regiduría... o la caída de Jesús Reyes Heroles cuando tropezó en Huites y le tocó levantarlo.

Luego hizo varias críticas como la situación que están padeciendo los agricultores que ahora tienen que tomar casetas para que les fijen precio y les paguen sus cosechas, cuando antes eran mexicanos de primera.

Tomás Chávez Salomón, Martín Mendoza y Nora Alicia Arellano posan para la foto al culminar el evento en el CIE.

El autor Martín Mendoza Flores en la firma de autógrafos al final de la presentación de su libro Y fueron 92...