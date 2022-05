Más de 100 cráneos hallados en Chiapas pudieron ser sacrificios para un tzompantli

Chiapas.- Hace una década, en el estado de Chiapas fueron encontrados dentro de una cueva cráneos y huesos humanos esparcidos en su interior, ante lo cual las autoridades locales creyeron que se trataba de una escena del crimen.

Ante lo que supusieron un delito, los huesos humanos hallados en la cueva de Comalapa, cerca de la localidad de Carrizal, fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, a fin de que pudieran ser analizados en un laboratorio.

Tras más de 10 años, la investigación que contó con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó que, lejos de tratarse de un crimen, los cráneos y huesos humanos localizados en la cueva eran parte de un ritual prehispánico.

A lo largo de todos estos años, tras diversos estudios, los antropólogos físicos del INAH han logrado llegar a la hipótesis de que al interior de la cueva chiapaneca hubo un altar de muertos, el cual es conocido con el nombre tzampantli.

Luego de una extensa indagatoria, Javier Montes de Paz, antropólogo físico e investigadores del Centro INAH en Chiapas, ha hecho de conocimiento público los resultados de la pesquisa que comenzó hace una década.

De acuerdo con el especialista, pese a que en la cueva fueron hallados huesos largos de fémures, tibias y radios, no se ha podido reconocer un enterramiento completo en ninguno de los casos, sino que casi todos los restos son cráneos enteros o fragmentos de los mismos, lo que podría sugerir que la mayoría de estas personas fueron decapitadas.

"Aún no tenemos el cálculo exacto de cuántos hay, dado que algunos están muy fragmentados, pero hasta el momento podemos hablar de aproximadamente 150 cráneos", informó Montes de Paz.

Asimismo, el antropólogo del INAH señaló que, otro factor que podría respaldar la existencia de un tzompantli en la cueva de Chiapas es que también se encontraron varas de madera alineadas, elemento característico de este tipo de estructuras prehispánicas que eran usadas para poner los cráneos en filas.

No obstante, lo que ha causado sorpresa entre los encargados del proyecto es que los cráneos, que en su gran mayoría pertenecían a mujeres, no cuentan con las típicas perforaciones parietales y temporales, aunque, puntualizó Montes, ello no significa que estos no hayan integrado un tzompantli, ya que hay evidencia de otros altares de este tipo.

"Hemos reconocido los restos óseos de tres infantes, pero en su mayoría los huesos son de adultos y, hasta ahora, son más de mujeres que de hombres", detalló el experto subrayando que ninguno de estos conserva la dentadura.

De acuerdo a los investigadores del INAH, el estudio conjunto de los cráneos ubicados en la cueva de Comalapa todavía tiene muchos aspectos que revelar, por lo que no se descarta una nueva excavación en el lugar.