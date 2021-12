"Me dio gusto constatar la decadencia de Vargas Llosa": AMLO por discurso sobre la izquierda

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le dio gusto presenciar la "decadencia" del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien ha sido duro critico del proyecto de la Cuarta Transformación.

Ello en referencia al discurso que dio el Premio Nobel de Literatura donde lamenta que América Latina haya sido tomada por los gobiernos de izquierda. El escritor de "La ciudad y los perros", también ha sido critico del gobierno del presidente Pedro Castillo, mandatario de izquierda que en las elecciones del presente año llegó al poder en Perú.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el discurso que dio Vargas Llosa lo único que hace es "lamentarse" de que Latinoamérica haya caído en las administraciones de izquierda.

Leer más: Siqueiros, el muralista mexicano que cambió el fusil por el pincel cumpliría hoy 125 años

“Él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero no aporta nada, lugares comunes y es un discurso de derrota, sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse que ya América Latina ha sido tomada por la izquierda”, indicó.

En este sentido, el presidente López Obrador aseguró que el escritor peruano fue invitado a Estados Unidos a pronunciar dicho discurso por personas que tienen un "pensamiento conservador" sobre América Latina.

“Ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red, y lo puse, y como estaba con volumen me dice Beatriz: ‘Como vas a estar escuchando eso’, no, no, no y ‘espérame’, y dormí rebién, pero en otros tiempos primero había imaginación, talento, era propositivo, esperanzador, aún desde su concepción de derecha, pero no, es una crisis mundial”, refirió el mandatario federal.

En tanto, López Obrador precisó que dicho discurso pronunciado por Mario Vargas Llosa fue antes de las elecciones presidenciales en Chile, la cual terminó ganando Gabriel Boric, subrayando que el Premio Nobel de Literatura aseveraba que sería lamentable que en dicha nación sudamericana ganara Boric.

Leer más: En Yucatán rinden poético homenaje a Armando Manzanero a un año de su muerte

El jefe de Estado recordó que Vargas Llosa es uno de los ideólogos más populares del conservadurismo en Latinoamérica, integrantes de la Academia Francesa, aunque enfatizó que por dichas posturas y porque "perdió la imaginación y el talento", algunos escritores ya le estaban arrebatando dicho nombramiento.