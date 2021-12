"Me encanta Dios": Beatriz Gutiérrez Müller dedica un poema de Jaime Sabines para despedir el 2021

A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios".

A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho -frente al ataque de los antibióticos- ¡bacterias mutantes!

Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho: nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte: para que la vida -no tú ni yo- la vida, sea para siempre.

"Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos.

"He escogido este poema de Jaime Sabines que se llama 'Me encanta Dios', con mucho cariño para ustedes en este mes", expresó la académica antes de comenzar la lectura del poema en voz alta.

A propósito de las fechas, Gutiérrez Müller leyó en voz alta un poema de Sabines sobre Dios , el cual lleva por título "Me encanta Dios", uno de los varios textos en los que el poeta nacido en Chiapas abordó temas bíblicos, aunque siempre con su inconfundible tono, en el que Dios se muestra como un "viejo sabio o niño explorador".

Desde su cuenta oficial de Facebook, Beatriz Gutiérrez compartió este 30 de diciembre de 2021 un video en el que lee en voz alta el poema "Me encanta Dios" , del célebre poeta mexicano Jaime Sabines , el cual dedicó a sus seguidores a prósito de las fiestas decembrinas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.