Me gusta acercarme a la esencia humana: Ragnar Conde

Los Mochis, Sinaloa.- La formación del artista en la pospandemia fue el tema de conversación entre la directora de la Sociedad Artística Sinaloense, Leonor Quijada, y su invitado, Ragnar Conde, connotado director de ópera, de escena, dramaturgo, durante Conversaciones sobre arte en la SAS en línea.

Conde comentó que al principio esta pandemia de covid-19, que a todos agarró desprevenidos, lo interesante es que tan rápido pudieron avanzar en la situación, tuvo la ventaja de impartir talleres en línea y eso le facilitó explorar en medios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue invitado al Festival Internacional de Morelia y ofreció clases a alumnos de muchas partes del mundo, fue una gran experiencia, dijo.

Leer más: El significado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México

Nos dimos cuenta que era una enorme oportunidad para capacitarnos, era un buen momento para especializarnos.

Experiencia en la ópera

El director de ópera considera que la ópera se construyó como la conjunción de todas las artes, tiene que haber una depurada música, voz, actuación.

Para mí ha sido una exploración de muchos años de cómo unificar estas disciplinas para lograr la excelencia.

Compartió su primera experiencia con la joven cantante holandesa Angelina Dosafante en el área de Sorangeli que montaba en Bellas Artes el maestro Enrique Patrón de Rueda, quien lo dejó a cargo, y empezaron a explorara el área. Esa fue su mejor experiencia al lograr la cantante conectarse y transfigurase en el personaje, que lo llenó de emoción “era como si me estuviera sacudiendo un reactor energético”.

El director comentó que ahora logra que esto suceda a menudo, y esto, expuso, tiene que ver con alinear estas disciplinas dándole un mismo sentido, “transformar a la voz, que conecte con el cuerpo y la vibración adquiere un color particular, tiene que ver con ese impulso primitivo de sobrevivencia, ese tipo de vibración en la voz muy particular del cual no te puedes escapar, y te rindes al artista, no puedes explicarlo cómo ni por qué pero sucede, no te puedes contener, explotas”.



Sus aspiraciones

Sobre sus aspiraciones como director de escena, Conde se considera un apasionado del fenómeno de la humanidad. “Me encanta ver que a pesar de tantos siglos aquí, no hemos evolucionado mucho como sociedad, seguimos teniendo deseos de poder, deseando amor, soledad, teniendo celos; no hemos cambiado gran cosa, si acaso ahora tenemos celulares y nos hablamos por zoom, pero no ha cambiado tanto, y esos grandes descubrimientos y aportaciones que se han hecho desde hace siglos, me encanta retomarlos y replanteárselos al publico.

Pensamos que ahora tenemos mas tecnología y superamos otras cosas personales, que hemos cambiado, y la realidad es que no, seguimos siendo los mismos seres humanos desde hace 200 o 2 mil años, y me encanta entender cómo somos y que el público se reconozca en la escena.

Cuando estoy dirigiendo una obra me gusta acercarme a la esencia humana, quienes somos... sentir que también podría matar, dar mi vida por amor, por algo que valga la pena, eso es algo que me apasiona. Soy muy exigente, difícil como espectador y cuando tengo la certeza que el público lo va a disfrutar es maravilloso.

Al final entiendes que ellos están arriba y yo traigo todas esas ideas en la cabeza, y ellos tienen esa revelación, eso es lo mejor que me puede pasar en cada presentación, sea la que sea”, comenta el laureado director y guionista.

Leer más:

EL DATO

Ópera en méxico

Ragnar Conde la considera muy interesante porque cada vez tiene más voces, hay mejor calidad y preparación.

“Lo que nos falta ahora es producir ópera, y tenemos con qué hacerlo, grandes músicos, voces, y creativos; solo hace falta más organización y hacerlas”.