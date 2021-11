Me gusta pensar que a todos nos gusta la ópera, pero no nos hemos dado cuenta: Gamaliel Reynoso

Culiacán, Sinaloa. “Me gusta pensar que a todos nos gusta la ópera, pero no todos nos hemos dado cuenta”, dice vía telefónica el contratenor Gamaliel Reynoso, quien esta noche presenta el concierto 'La voz del hombre, el registro de la mujer', sobre el escenario del teatro Pablo de Villavicencio.

Música para castratis

En algún momento de la historia de la música, particularmente durante la época del renacimiento, en los monasterios o iglesias se tenía la costumbre de castrar a los niños. “Los compositores o la gente que hacía la música eclesiástica necesitaba ampliar el rango de las composiciones mismas, pero como sabemos, la participación de la mujer ha sido muy limitada en momentos históricos, entonces echaban mano de los niños y comenzaron a notar que a los más talentositos si les castraban había una gran probabilidad de que pudieran desarrollarse más como lo que ahora conocemos como una soprano, una mezosoprano”, explica Gamaliel Reynoso.

Dicho proceso, conocido como castrato, quedó en desuso a partir del siglo XIX. Además, comenzaba a molestar socialmente que los castrati fueran grandes estrellas, por lo que el declive fue inminente. Pero la tesitura de voz fue traída de nuevo el siglo pasado por el músico inglés Alfred Deller, desarrollando la tesitura de los contratenores, misma que posee Reynoso.

Precisamente, para la primera parte del concierto de hoy incluyó una selección de arias de ópera escritas para castrado y que actualmente interpretan los contratenores; mientras que en la segunda parte se escucharán canciones de artes, en francés e italiano.

Gamaliel Reynoso formó parte de la segunda generación del Taller de Ópera de Sinaloa.

El recital de 'La voz del hombre, el registro de la mujer', estaba planeado desde hace un tiempo, con reservas por el virus de covid-19. “Yo creo que todo el gremio artístico me entiende, que desde hace 2 años prácticamente estamos con cancelaciones, ires y venires, y no podemos hacer nada, porque no tenemos control del virus, pero estoy muy contento de que se haya materializado y vamos a hacer este recital con mucho cariño, porque además Culiacán es una ciudad que quiero, que adoro”, dice el hombre que formó parte de la segunda generación del Taller de Ópera de Sinaloa.

Arte conjunto

Apenas en octubre, Gamaliel Reynoso tuvo su gran regreso a los escenarios con la primera escenificación en México de 'Ascanio in Alba', de Mozart. “Fue un hecho histórico. Esta ópera se estrenó hace más de 200 años, y llega a México 200 años más tarde. Estoy muy orgulloso y agradecido. Cabe destacar que es la primera vez que un contratenor mexicano realiza un papel protagónico con la ópera nacional de la Ópera de Bellas Artes”, comparte.

Para el concierto de esta noche, Gamaliel Reynoso estará acompañado por el pianista veracruzano Rurik Russi. “Lo conocí hace un par de años, cuando estaba en el proceso para la final regional del concurso de la Metropolitan Opera House de New York. Me llamó mucho la atención porque usualmente el repertorio que canto es difícil y él lo pudo tocar perfectamente bien, sin ponernos de acuerdo y eso es muy valioso, porque significa que tiene una musicalidad increíble”, dice con admiración sobre el músico.

Finalmente, invita al público al concierto que se realizará hoy a las 20:00 horas y que pondrá fin a la temporada de otoño 2021 de la Sociedad Artística Sinaloense. “Tendré la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi arte, de lo que es Galamiel Reynoso. Es un concierto muy atractivo, muy pasional, lleno de altos y bajos como la vida misma y va a ser divertido, puede ser conmovedor y también puede ser un poco estresante, pero ese es el chiste de la música. Todo mundo es bienvenido”.