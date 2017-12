"Mexicanos al grito de Trump": 30 años como indocumentado

Guadalajara, Jalisco.- Mafalda Gueta pensó toda su vida que era norteamericana. En la adolescencia se enteró que , al igual que sus padres, era indocumentada. Al nacer le habían diagnosticado una enfermedad congénita y que no podría caminar, su familia cruzó al otro lado para buscar la atención médica que sólo existía en el país vecino.

Foto:FIL Guadalajara

El origen no era un tema que se ponía en la mesa, no se comentaba con nadie, ni con amigos ni vecinos. En esas circunstancias fue sencillo guardar el secreto de su nacimiento. "Me dolió, saber que yo no era lo que pensaba". Con el tiempo, se convirtió en líder en su comunidad y en la universidad, y se ha dedicado a luchar por los derechos de inmigrantes.

Su historia es una de las trece que la periodista Eileen Truax cuenta en el libro "Mexicanos al grito de Trump" (Booket), que se presentó hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la participación de la autora y de Jon Lee Anderson, periodista estadounidense que se ha especializado en temas latinoamericanos.

Durante la presentación Anderson preguntó a Mafalta acerca de la situación de los inmigrantes después de la llegada de Trump a la presidencia.

"La vida de un indocumentado siempre ha tenido ansiedad. El presidente Obama es el que más personas ha deportado, pero lo hizo sin muchos reflectores, sin llamar la atención, mientras que Trump lo hizo al contrario. Me parece que sí hay más miedo por Trump, pero también hay más ganas de luchar porque ya no hay nada que perder. Hemos llegado al punto en que un día estás y al otro ya no. Muchos de mis compañeros de la escuela sienten que ya no hay nada que perder, así que ahora luchan por sus familias".

Truax sostuvo que tras la llegada de Trump las cosas no han cambiado considerablemente porque siempre ha existido el miedo a ser deportados y la discriminación. "La única diferencia es que Trump le puso al reflector a lo que sucedía todos los días, ahora sale en las noticias. Trump no es la causa, es la consecuencia, hay un ambiente anti inmigrante, hay un ambiente de racismo, por eso Trump ganó, él representa la materialización de lo que siempre ha existido", dijo.

Por eso, añadió, "Mexicanos al grito de Trump" no es un libro sobre cómo los mexicanos ilegales en Estados Unidos podrían defenderse sino cómo desde hace tres décadas lo han hecho. "Quería mostrar también un poco de la diversidad mexicana en Estados Unidos porque se cree que los mexicanos van por dinero, pero no es así, hay muchos motivos como la salud, para escapar de la violencia, por muchísimas razones".