Mexicanos crean el "Tropimetal", una combinación de géneros musicales que busca unir a toda la raza

Aguascalientes, ags.- La Santísima Voladora es una banda procedente de Aguascalientes, México, que ha fusionado géneros musicales, ritmos urbanos y latinos. El grupo se ha ganado el corazón de; metaleros, fresas, cholos, skaters, norteños, cumbiacheros, salseros, entre otros conceptos aplicados a amantes de todo tipo de melodías...

Sus integrantes: Toro Fierros (Bajo), Jorge Velazco ( Voz /3cubano), Eduardo Rogero (Guitarra), Pity Raygoza (Batería), Obed Armín (Trombón), Christian de Anda (Trompeta), Marcelino Chávez (Percusión), han logrado poner a bailar a cientos de personas en el escenario desde hace algunos años atrás.

"La Santísima Voladora nace y emerge a finales de 2017, fue el resultado de una extensa y motivada producción a cargo de la banda y Gilberto González", menciona Jorge Velazco.

Lee más: Pronóstico del clima en Aguascalientes y sus municipios hoy 06 de abril de 2022

Los chicos se dedicaron a tener una "ola de conciertos" con la intención de explorar material, una vez inspirados procedieron a crear el tema inédito "Tropimetal", que muchas personas llaman un nuevo género.

¿Qué es lo qué hace especial a esta banda musical de las otras? su compromiso y crítica social. En entrevista con Debate, los integrantes han expresado que los tiempos difíciles que vive la República Mexicana en cuestión de inseguridad los motivan a seguir creando música que una y no que divida a la sociedad.

En un inicio su trayectoria musical comenzó al ser una banda que tocaba covers de famosas agrupaciones mexicanas como: Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, etc.

La Santísima Voladora tiene una propuesta musical que puede considerarse "Música de nuestro tiempo", algo que en el pasado jamás se hubiera podido creer ... combinar el metal más gutural con la cumbia... Pero esto es real.

Durante su recorrido profesional han compartido escenario con grandes cantantes y grupos como; Jaguares, el Tri, Panteón Rococó, Text-tex, Calle 13, Maldita Vecindad, etc.

Mañana estrenarán su más reciente sencillo “No me gusta el Reggaetón” a pesar de ser muy incluyentes en todos los géneros musicales, la Santísima Voladora, no termina de aceptar la violencia hacia las mujeres que cantantes o bandas de Reggaetón normalizan a diario con sus éxitos.

La agrupación reconoce que hay producciones a nivel internacional con gran éxito en este género, la gente las adopta, las baila, sin embargo, no comulgan con la idea de sobajar e insultar a la mujer, porque lamentablemente es un hecho que las canciones actuales, las más exitosas de reggaetón, se han manejado así en los últimos años. La Santísima Voladora consideran que en ocasiones las nuevas generaciones no tienen muchas opciones que consumir más que la moda.

Al cuestionarlos sobre si tendrán miedo al “Hate”, que esto pueda generar en redes sociales, integrantes de la Santísima Voladora dicen asumir las consecuencias, porque en realidad lo que buscan es generar un ambiente sano de convivencia, esperan que, así como el sencillo “Tropimetal”, causo euforia a nivel nacional, también esta nueva canción "No me gusta el Reggatetón, cree conciencia de que este género no está haciendo bien a la sociedad mexicana, hace falta ver los altos índices delictivos que se han presentado en diferentes estados del País.

La Santísima Voladera considera que su mayor compromiso con la música es generar un espacio de conviviencia sana social, que a través del baile las personas puedan disfrutar sin distinguir, género, clases sociales, preferencias en gustos, etc.

Esta idea ha sido apoyada por el Gobierno de Aguascalientes, han recibido apoyo para la grabación de sus videos musicales por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura... La Santísima Voladera no busca "clavarse" en una idea radical ni género exclusivo, ellos lo que pretenden es generar un ambiente en el que todas las personas se olviden de sus problemas un rato y "disfruten la música, que logren sentirse vivos porque la vida es un ratito", comentan.

Lee más: Activan Alerta Amber en Aguascalientes, por menor de edad, Daniel Alejandro Ruelas Nieves

La banda lleva muchos años compartiendo su talento con los demás, pero con el tiempo descubrieron que querían, no solamente "hacer música", sino que sus melodías llevarán un mensaje de paz, de gozo y disfrute social.

Sin duda es una banda que tiene mucho que ofrecerle a México, no son novatos, pero aún tienen mucho que ofrecer al mundo. A partir de mañana podrás disfrutar de su último éxito "No me gusta el Reggaetón"... pero mientras tanto puedes disfrutar de su música en su canal oficial de youtube. Conoce su música en Youtube al dar click aquí