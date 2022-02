México: ¿Por qué se escribe con X y no con J?

Seguramente alguna vez que has preguntado por qué México se escribe con X y no con J, y de hecho, también es seguro que hayas visto que alguien escribe Mexjico, lo cual, a pesar de no ser incorrecto, no es recomendado.

La contestación de esa pregunta, como todo lo que pasa en las lenguas, se debe a la evolución que el idioma español, nacido en Castilla, tuvo al paso del tiempo, sobre todo, a partir del siglo XVI, cuando los españoles conquistaron a los mexicas con la ayuda de otros pueblos indígenas que habitaban lo que hoy se conoce como la república mexicana.

El topónimo de México se originó a partir de la lenga náhuatl, idioma hablado por los mexicas, mismo que significa "lugar en el ombligo de la Luna", ello derivado a que los vocablos "metzi" significa "luna", "xictli" es "ombligo o centro", y "co" es el sufijo náhuatl para "lugar"

Si trasladamos el sonido de esa X al español que actualmente hablamos, sonaría como "Méshico", es decir, la pronunciación de la equis sería /sh/, como cuando los hablantes de español dicen el anglicismo show.

Fue Alfonso X de Castilla el que estableció la Norma Alfonsí de la escritura en el siglo XII, la cual determinaba que el sonido /sh/ debía escribirse con la x, por lo que cuando arrobaron los españoles al territorio nacional, tratando de adaptar los sonidos del náhuatl al castellano de esa tiempo, haciendo uso de la normativa de Alfonso X, empezaron a escribir el topónimo como México, aunque sin la tilde, hasta ese momento.

No obstante, con el paso del tiempo el sonido /sh/ empezó a desaparecer de la boca de los hispanohablantes, mismo que terminó por erradicarse en el siglo XVII, por lo que en 1815, en la Ortografía de la Lengua Castellana, la Real Academia Española (RAE) estableció que todas las palabras que se escribían con la X y que se pronunciaban con la /j/ debían escribirse con la jota ahora, y ya no con la equis. Fue en ese momento cuando México se convirtió en México para la academia española.

Al fundarse en el siglo XIX las Academias de la Lengua de los países Latinoamericanos, las cuales se encargaron de dictar las normas de los españoles hablados en sus territorios, la Academia Mexicana de la Lengua determinó que México se escribe con X y no con J, al tratarse de una cuestión de identidad nacional, por los orígenes de la palabra, lo cual terminó siendo adoptado también por la RAE en 2001.

"Lo que debe saberse es que es un asunto casi de identidad nacional por los orígenes de esto", indica Juan Nadal, doctor en Filología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).