Mi música creo que si refleja lo que soy y es parte de mí: Eduardo Soto Millán

Culiacán, Sinaloa. “Una vida para la música, ha sido también la música para una vida; a estas alturas de la vida cuando volteas hacia atrás, todo eso, precisamente bajo un interés y ese interés es justo ayudar o coadyubar con lo que está en mis manos en este medio musical”, compartió el productor en la emisión propia de la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora de la UAS.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Radio UAS y Cultura UAS respectivamente, el académico expresó “considero que la música es una transmisión de energía en movimiento a través de los ruidos organizados que surgen en el silencio, por lo tanto, una obra es una suerte del silencio, de él nace y en él termina”.

Detalló además que hace tiempo que busca la mayor sencillez para la creación de sus obras, la mayor economía de elementos, “porque también creo que menos es más y estas obras nacen con un objetivo, coadyuvar justamente a este estado de muchas personas en el planeta, en este estado emocional que ha surgido por el hecho de estar en casa sin poder salir”.

“Mi música creo que si refleja lo que soy y es parte de mí, que todo puede mejorar, claro, tenemos que poner de nuestra parte; ese es un eje transversal de toda mi obra, lo que me mueve profundamente, lo que hago con eso que se traduce en sonidos y silencios, por un lado a veces es un grito propio, ese grito silencioso que muchos llevamos dentro, ante acontecimientos del país y el planeta y tenemos que sacarlos”, precisó Eduardo Soto Millán.

Respecto a su colaboración con su columna musical en una revista mexicana de circulación nacional, manifestó “Fueron ocho o nueve años de mucho aprendizaje en muchos sentidos, pero entre las cosas que aprendí en Proceso, tuve la oportunidad de explorar muchas cosas, además de los contenidos, la forma, entonces puedo decir que me di el lujo de experimentar, lo puedo decir en términos de intentar porque no sé si lo logré pero creo que de pronto si, formas suscitables aplicadas a la palabra escrita y nada más en ese espacio de dos cuartillas, entonces hacer formas musicales convencionales y no convencionales, figuras en espiral, pero fue muy divertido, aprendí muchísimo”.