Migrantes nos enseñan a perder el miedo: padre Solalinde

Guadalajara, Jalisco.- Los migrantes del mundo están haciendo la transformación porque nos enseñan a perder el miedo, advirtió el padre Alejandro Solalinde Guerra, en la presentación de su libro Los migrantes del Sur, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017.

Ante un público que abarrotó el salón 4 de Expo Guadalajara este lunes, Solalinde Guerra, licenciado en Historia y maestro en Psicología, apuntó que la migración sigue cobrando fuerza por el sistema capitalista. Al acompañar a los migrantes conoció los desafíos porque se enfrentaba al crimen organizado y al autorizado, dijo.

“Cuando empecé con los migrantes sufrí mucho y he llorado, por supuesto, de dolor, de rabia y de impotencia cuando no les quieren hacer justicia. Cuando uno ve que simplemente van desapareciendo y que nunca más vuelve a saber de ellos, aunque sean grupos que habías preparado para que no se perdieran”, reflexionó.

La coautora del libro, Ana Luz Minera, antropóloga social y quien estudia el fenómeno de la migración y los derechos humanos, dijo que no debemos de permitir que se normalicen las extorsiones, secuestros y violaciones hacia los migrantes. Agregó que no son un problema, sino una oportunidad para las sociedades receptoras.

Los migrantes del Sur busca mejorar las condiciones sociales de este grupo de personas y generar conciencia sobre su situación, ya que la mayor parte de la población no conoce o no reflexiona sobre el hecho de que hay cientos de centroamericanos muertos en México que no son cuantificados y que fueron bajados del tren rumbo al Norte, que fueron mutilados; o mujeres y niños que sufrieron violaciones.

La periodista Carmen Aristegui, quien escribió el prólogo de la publicación, subrayó que Solalinde es la voz más poderosa que da la palabra a quien no la tiene, los migrantes, y denuncia con fuerza las violaciones a sus derechos.

