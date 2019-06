Miles celebran a la música

Mazatlán, Sin.- La música volvió a impregnar de buen ambiente el corazón de la Perla del Pacífico con el segundo día de actividades en el marco de la celebración del Día de la Música. En esta ocasión, fueron cuatro los escenarios donde miles de turistas y porteños gozaron una gran variedad de ritmos que los hicieron pasar una encantadora velada. El recorrido inició en la emblemática plazuela Machado. Ahí, la Camerata Mazatlán y el Coro Guillermo Sarabia brindaron una extraordinaria presentación de música vernácula. Posteriormente, en este mismo escenario subió Rebeca de Rueda para cantarle a los espectadores. Más tarde, los americanos que integran del grupo The Truth fueron aplaudidos por los asistentes, para finalizar con la presentación de Ugo Rodríguez. Al mismo tiempo, pero en el escenario Del Recuerdo, que se colocó en el Museo de Arte, el grupo Mala Vista Social Club hacía vibrar los corazones de los espectadores con grandes boleros. En este mismo lugar, la sin igual voz de Flor Estrada erizó la piel de los espectadores con sus interpretaciones. Luego tocó el turno de enamorar al cuarteto Los Hermanos Osuna. Con su romanticismo pusieron a cantar a decenas. Aquí el espectáculo culminó con la presentación de Gerardo Pinsón. En otra sede, la música tropical puso a bailar a los que se encontraban en el paseo Olas Altas. Las agrupaciones Mambo Band, Marimbatlán, banda Sinaloense y el grupo versátil One Play mostraron su talento sobre el escenario. Los amantes del rock no se podían quedar fuera de esta gran fiesta musical y el templete dedicado a este ritmo fue colocado en el monumento a El Venadito. Mr. Ficus, Mr. Blaky, Vía Zaragoza, Los Pardos y San Francisco rockearon con los espectadores.