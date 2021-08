Mitos y realidades de la caída de Tenochtitlan

México.- La historiadora Camilla Townsend, de la Universidad de Rutgers, y el antropólogo Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), disertaron y analizaron el tema en torno a Mitos y realidades de la caída del imperio mexica, Tenochtitlan, en el marco de los 500 años del suceso.

El hecho histórico ocurrido un 13 de agosto de 1521 fue analizado durante un encuentro que fue moderado por el historiador Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, a través de YouTube organizado por El Universal, la Fundación Miguel Alemán A. C., Periódicos Asociados en Red (PAR) y el Seminario de Cultura Mexicana (SCM).

Los mitos

Camilla Townsend, autora del libro Malinzin. Una mujer indígena en la conquista de México, comenta que no se puede hablar de la conquista sin hablar de las paradojas, y las fuentes indígenas le han ayudado mucho en entender sus perspectivas y es importante que veamos las fuentes que han escritos con los frailes y por su propia cuenta, pero las fuentes no pueden revelar todo, y sobre mucho de los que se ha dicho de que los españoles fueron los poderosos y los indígenas las víctimas no es del todo cierto.

El antropólogo abordó el tema explicando que el mito es sinónimo de relatos que explican el mundo, cuentos que se construyen para explicar una realidad, y estos se mueven en planos de simbolismo, y puede ser que se constituyan en mentiras, pero los especialistas tienen que desmontar al mito. Cuando analizamos fuentes lo hacemos de cierta mirada conceptual de universos específicos.

Visiones

Diego Prieto mencionó que la caída de Tenochtitlán representó en el fondo la expansión de Europa, y esta caída fue el inicio de la conquista, y también de guerras y resistencias. Había gran diversidad de pueblos y señoríos y toda una tradición de estados hegemónicos en el cual el más nutrido era México Tenochtitlan...

Y en el asunto de las visiones, hay una visión original que linda con las estrategias narrativas que fueron temas de la literatura medieval de caballería y por otra parte tenemos los modos de la cultura barroca y las visiones que atañen al romanticismo del siglo XIX, que va a llevar a la narración de historias que han perdurado mucho tiempo, pero los indígenas tienen su propia manera de urdir la historia en torno a relatos que identificados como míticos, y esta mezcla de las dos partes de visión se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo...

Y en torno al libro La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, nos ha marcado a mucho y está en la mesa de los mitos y realidades de la caída del imperio mexica, expone Saborit.

Prieto deduce que tenemos en esa obra una lectura que empieza a plantear una especie de implicación entre miradas prehispánicas y miradas cristianas que pueden atisbar en una especie de crónica mestiza.

Tenemos que recuperar las fuentes, pero a la hora que recuperamos las fuentes entendamos que no se trataba de historiadores o relatores a la usanza positivista.

Estamos atravesados por un ámbito de subjetividad, todas las fuentes históricas tienen la impronta de la visión de quien relata, escribe o cuenta.

Par la historiadora Camilla, no se puede exagerar la importancia de Miguel León Portilla, hay que entender que La visión de los vencidos en esas páginas es una visión como dos generaciones después con bastante influencia cristiana en español... no quiero decir que la obra de León Portilla es importantísima”, recalca.

Prieto citó como un constructor de una primera mirada etnográfica a Fray Bernardino de Sahagún. En torno a la versión oficial de las cartas de Cortés, el antropólogo dijo que estaría en contra de la visión oficial de cualquier cosa, y no debiera existir una historia oficial, y el INAH jamás alentaría a eso, e invitó a generar visiones mas plurales, analíticas y diversas.

Al final recomendaron algunos libros como La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, de Bárbara Mundi; La batalla por México Tenochtitlán, de Pedro Salmerón, y revistas como La caída de México Tenochtitlan.

Conversatorio

Conversatorio