Mochitense estrena composición titulada "Cerca" basada en el tema de la frontera entre México y USA

Los Mochis, Sinaloa.- El joven músico y compositor originario de Los Mochis, Sinaloa, Alec Castro, radicado en Nueva York, Estados Unidos, fue asignado a componer una pieza para orquesta titulada "Cerca" cuyo tema es la frontera, la cual estrenará este viernes 17 de junio a las 19:00 horas, en el Lovinger Theatre en la Universidad de Lehman College, y donde estarán como invitados especiales la bailarina Julia del Palacio con zapateado en tarima; Ali Bello, director de la orquesta y George Mattew, director invitado.

En entrevista exclusiva para Debate el pianista Alec Castro quien estudió Jazz Composition & Arranging en William Paterson University Graduate Studies, comparte su experiencia musical y su proceso creativo para componer esta pieza instrumental que le fue comisionada por la organización Multicultural Music Goup.

La pieza trata de la frontera entre México y Estados Unidos donde plasma algunos temas sociales e históricos así como exponer la música tradicional de ambos países.

¿En qué consiste y en qué te inspiraste para componerla?

Esta pieza musical fue comisionada por el Dr. Luis Mojica, director ejecutivo de Multicultural Music Group. MMG es una organización sin fines de lucro que se dedica a darle voz a compositores de minorías residentes en la ciudad de Nueva York. Los conciertos siempre tienen una temática cultural e histórica, en este caso, fue el tema dedicado a las fronteras. En mi caso, el tema e inspiración de la pieza musical es la frontera entre México y Estados Unidos.

La situación política e histórica de nuestro país y Estados Unidos siempre ha sido un tema escabroso y controversial, sin embargo, siempre ha sido una relación simbiótica en la cual ambos países tienen una dependencia entre sí para funcionar económicamente.

El título de esta pieza es "Cerca". Elegí esta palabra por la doble connotación que tiene; por un lado evoca proximidad y contigüidad. Por otro lado, también significa barrera u obstáculo.

¿Cómo fue el proceso creativo de la composición?

Como compositor, generalmente tus obras evocan algo que viene de lo más profundo de tu ser, esto puede ser vivencias, pensamientos, sentimientos, visiones, puntos de vista, entre muchas otras cosas. En este caso, por ser una comisión con un tema muy particular, objetivo y cargado de historia, mi primer paso fue hacer una investigación histórica de la frontera, su evolución a través de los años, la situación fronteriza actual y lo que representa en esos momentos.

La pieza fue comisionada en 2019 cuando había una crisis humanitaria en la frontera. Este hecho me marcó y traté de plasmar mi sentir al respecto en la pieza musical. Musicalmente, elegí ciertos géneros emblemáticos de ambos países. De la parte Estadounidense plasmé dos variaciones del jazz: el swing y el jazz waltz. Por la parte Mexicana, elegí evocar el bolero ranchero, son jarocho y el huapango.

¿Cómo suena, qué sonidos del norte insertaste como identitarios de la frontera?

La oportunidad de tener una orquesta con familias de vientos maderas, bronces, cuerdas y sección rítmica, me dio la opción de evocar el sonido de la banda sinaloense en varios momentos de la pieza. Utilicé la sección de bronces completa, la cual incluye instrumentos que conocemos en nuestra tierra, como son las trompetas, los trombones, y la tuba. También le di el rol de los saxores (charchetas) a los cornos franceses.

También he incorporado los clarinetes y la sección rítmica para emular sonidos que son muy tradicionales en el norte del país. Hay una parte en particular en la cual me inspiré directamente en la pieza tradicional sinaloense "El Niño Perdido". Al igual que en la pieza original, esta parte de mi pieza implica a dos trompetas conversando musicalmente; una que se aleja y una que se queda con el ensamble.

En mi pieza la idea es plasmar la separación que hay cuando una madre o un padre emigra a los Estados Unidos para darle mejor vida a su familia que se queda en México.

¿Cómo fue musicalizada?

"Cerca" fue escrita para una orquesta de alrededor de 40 músicos divididos en 4 familias de instrumentos: vientos madera, bronces, cuerdas y percusión. En adición a esto, incorporé en la pieza una parte para bailarina de zapateado jarocho. He tenido la fortuna de haber colaborado en múltiples ocasiones con mi amiga la Dra. Julia del Palacio, quien es una extraordinaria bailarina e impulsora de la música Jarocha en Nueva York. Decidí incorporar el zapateado a mi pieza pues, además de su conexión con la temática de la pieza, la tarima funge como un instrumento de percusión y su presencia visual es extraordinaria en el escenario.

¿Qué significa particularmente para ti la composición de esta pieza musical?

Esta pieza, la cual es completamente instrumental, ha significado una evolución como compositor. Como músico y compositor mexicano que radica en Estados Unidos desde hace más de una década, esta oportunidad fue inmejorable. La mayoría de mis estudios académicos han sido en música de jazz, género que es autóctono de Estados Unidos. Este proyecto me dio la oportunidad de indagar de manera más profunda en la música tradicional Mexicana y también conocer mejor el trabajo de compositores orquestales como José Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Arturo Márquez, Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Juventino Rosas, entre otros, para así buscar inspiración en estos grandes compositores. Así mismo, me ha dado una visión más amplia de lo que es nuestra música Mexicana al conocer su vastedad y riqueza.