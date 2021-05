Muere uno de los últimos hablantes de ayapaneco, lengua indígena de Tabasco

Tabasco.- Uno de los últimos hablantes de la lengua indígena ayapaneco, originaria del sur de México, murió a los 87 años de edad en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Se trata de Manuel Segovia Jiménez, una de las escasas personas cuya lengua materna es el ayapaneco, que falleció este jueves 13 de mayo a raíz de una enfermedad crónica y fue sepultado ese mismo día por sus familiares.

Junto a su hijo Manuel Segovia Velázquez, el hombre había fundado un taller dirigido a niños y adolescentes para evitar la extinción del ayapaneco, una lengua originaria perteneciente a la familia mixe-zoque.

Él, junto conmigo fuimos los fundadores de los talleres del lenguaje zoque-ayapaneco, somos los iniciadores de este proyecto. Teníamos alrededor de 15 años encabezado estos proyectos para que el lenguaje no se perdiera", explicó su hijo.

Su hijo explicó a medios que actualmente sólo quedan dos personas de la tercera edad hablantes de ayapaneco, mientras que el último censo realizado en 2010 por la Secretaría de Cultura señala que sólo quedaban 21 hablantes de esta lengua indígena en Tabasco.

El joven criticó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) por haber fingido interés en la lengua para "posar para la foto" sin hacer nada para rescatar al ayapaneco de la extinción.

¡Ya no hay nada que hacer! Las personas más sabias decayeron, los que quedan ya no es igual, no tienen todo el conocimiento que se necesita", lamentó Manuel.