Muerte, tradición y calaveritas literarias de lectores, colaboradores y activistas

Sinaloa.- Debate convocó a la sociedad a enviarnos sus calaveritas literarias, que publicamos en este Día de Muertos, haciendo honor a una tradición virreinal con un toque de crítica social presentada de forma satírica.

La ciudadanía nos respondió para recordar con respeto a quienes han fallecido a causa de la pandemia de Covid-19; también fueron escritos versos hacia la política, los gobernantes y para los aspirantes a los próximos cargos de elección popular; son cuestionadas decisiones gubernamentales como la educación a distancia en la “nueva normalidad”.

Agradecemos a todos los participantes, interesados en preservar nuestra cultura. En esta edición mostramos una selección de algunos de los textos.

Ilustración: Carlos Padrón

MIL CALACAS EN RONDÍN

(fragmento)

Por José Manuel Frías Sarmiento

En Culiacán, una tarde,

por rumbos de la Obregón,

desfilaron mil calacas

que salieron del panteón.

Llegaron enardecidas

hasta el mero Ayuntamiento

para sacar al que manda

y llevárselo bien muerto.

Luego dieron media vuelta,

pa rumbos de la Lomita,

doblaron por el Madero

buscando otra calaquita.

Iban por quien ya fue

presidente en Culiacán,

para llevarlo al panteón

y dar chanza a los demás.

Y luego alzaron la mira,

buscando a quién más llevar

y hallaron unas calacas

que nos quieren gobernar.

Unos eran senadores,

otros eran secretarios

y unos más independientes

que arrastraban el sudario.

Todos tenían la varita

para calmar la violencia.

Las calacas los mataron

al colmarles su paciencia.

Las mil calacas siguieron

su rumbo hasta la Sepyc,

y la hallaron cual panteón

por el mentado Covid.

Allí nadie trabajaba

de manera presencial,

y al panteón se los llevaron,

aunque fuera digital.

El mero mero de todos,

un señor muy ilustrado,

con un futuro brillante

hoy ya descansa enterrado.

Y aquel montón de calacas

se fueron pal aeropuerto

a esperar a un senador

al que ya daban por muerto.

No, señor, dijo el de Mochis.

Yo todavía no me mato.

Yo voy a dar la pelea

al que es de Badiraguato.

A cuál de los dos, dijeron

las calacas preguntonas,

pues los dos fueron rectores

y traen muy buenos diplomas

Las mil calacas se fueron

buscando algunas señoras

que también ya suspiraban

con ser las gobernadoras.

Buscaban puros pesados

en política y negocios

pa llevarlos al panteón

y convertirlos en socios.

RIP

Políticos suspirantes

Por Héctor Ponce

Hasta Sinaloa llegó la calaca,

pero no quería hablar de polaca.

Al verlos todos acelerados, les dijo: «¡Tienen los días contados!».

A Mejía le cayó en la secretaría.

«Te vas conmigo.

Ya bailarás otro día».

La Catrina visitó el Senado. Le dijo: «Zamora, te llegó la hora».

En el PRI estaba Jesús Valdés.

La huesuda afirmó:

«No será esta vez».

A Pesca llegó por Torres.

Muy segura le dijo:

«Tú ya no corres».

Al despacho del gobernador

subió por el elevador:

«Quirino, me llevaré a los cuatro.

¡Te has quedado sin candidato!».

Ilustración: Carlos Padrón

DESPEDIDA

Por María Guadalupe Félix Otáñez

Viene en calda la calaca

vestida de azul añil,

y en su mano una matraca

con movimientos sin fin.

Se presenta al culichi altiva,

quien le dice: calaca vil,

¿quién te crees calaca fea

con boca de calcetín?

Don Lencho dice a su vieja:

«Compré té con candelilla

para que le dé diarrea,

y se vaya la muy pilla».

Y por si acaso regresa,

a Malverde hago el encargo

que en operación sorpresa

diga pronto «de aquí, ¡largo!».

Doña Rosy, usted programe

unas largas vacaciones

para que nunca reclame

de Culiacán atenciones.

Al DEBATE yo le pido

que por todo nuestro estado

avise de este despido

que a la calaca le he dado.

¡Acerca, Armando, un camión!

Llénalo con instrumentos

para armar un reventón

en medio de sus lamentos.

Aquí todo es alegría,

y al Padre Jeringas pido

ore toditito el día

de punta a punta del río.

A usted, genio en la materia,

el obrero en acción,

le pido con su presteza

mande a esta terca a un rincón.

Para mostrarle a esa diva

que se cuela sin permiso

que aquí somos gente unida

y no aceptamos sus gritos.

Ni tampoco su presencia

ni sus dientes tan pelones

ni su paso y la cadencia

de sus huesos entre flores.

Calaverita a las feministas

Por Angie Arellano

Llegó la Catrina rodeada de amor romántico.

Una feminista alterada le dijo: «¡Deconstrucción!».

La Muerte se cuestionó: ¿qué es eso de la

construcción?

La feminista dijo: «Vamos,

te enseño lo que es amor».

Entonces después de eso la Muerte se la llevó

directo al panteón.

Mientras la catrina quedó repleta de amor y de

deconstrucción.

Ilustración: Carlos Padrón

DONALD TRUMP

Por Martín Mendoza

Líder del país más encumbrado,

qué feo se vio «trumpeado».

Por el diminuto Covid-19

no llegó al 3 de noviembre.

Ni siquiera vislumbra la gloria.

Afirman que en el infierno mora.

Da tanta vergüenza y desconsuelo,

la Muerte se cubre con un velo.

Nos hizo muchas «gachadas».

A AMLO lo trató muy mal.

Por estas «calaveradas»

sabrá lo que es ser formal.

Trump no descansa en paz

y despide fétidos olores.

La Calaca, tras el muro falaz,

dirá «¡Viva México, cabrones!».

Ilustración: Carlos Padrón

ANDRÉS LÓPEZ, APRENDIZ

Por Martín Mendoza

A Andrés Manuel López Obrador

lo ven ya convertido en un tirano.

Un ejemplo de político luchador

quiere, ahora, ser de todos amo.

Pero ni al Pío de su hermano

controla, pese a que a Salinas, Fox,

Calderón y a Peña tiene temblando,

y Frenaa grita fuerte, sin oírse su voz.



Algo peor está ocurriendo,

ya que diez gobernadores,

a diario están descubriendo

en el federalismo horrores.

Del más allá la Muerte impía

clama, mostrando los dientes,

el trato celebrado es que serías,

de llegar, presidente diferente.

Ya esas mañanera,

huelen a chabacanerías.

Son como balandronadas

de la Calaca amortajada.

Se aprovecha bien el tiro

al dividir todo el pueblo,

pero predijo un adivino:

es por estar viejo el cuero.

La Flaca con su atole de maíz

otea, a su vez, otra vertiente:

«Venderá otro trozo de país

mi amigo señor presidente».

Ilustración: Carlos Padrón

GERARDO VARGAS LANDEROS

Por Fermín Rosas

Enfermo ya de poder,

Gerardo Vargas Landeros

buscaba el cobijo formal de un partido que reviviera otra vez aquel trébol tan querido.

Quería este pobre hombre gobernar a Sinaloa,

pero para su infortunio se encontró con la Catrina,

que lo tiene ya en aceite en un cazo de cocina.

JESÚS ESTRADA FERREIRO

Por Fermín Rosas

No tiene lucha Ferreirón,

pues insiste en ser gobernador,

y es que el pueblo sí lo quiere,

pero ver en el panteón.

Vuela vuela, palomita,

párate en aquel limón, y

diles a los culichis

que la calaca bendita

ya tiene en una fosa enterrado

al simplón de Ferreirón.

Ilustración: Carlos Padrón

ELECCIONES HUESUDAS

Por Lizbeth Hernández

Por la explanada del PRI

la Catrina se paseaba,

cuando de pronto a lo lejos observaba

a su compadrito.

De buen porte y grande sonrisa miró,

pero en su mente pensó:

de estos muchachos alegres

son los que con ansias quería yo,

y aunque el panteón me lo cerraron

por el momento no te llevaré,

pero chance te daré

que en las boletas tu foto yo veré,

y desde las redes sociales

bien checadito lo tendré.

*2*

La muerte por el nuevo puerto

de la Reforma se paseaba,

y a lo lejos a un individuo divisaba.

Era el que por años

con el PRI muchas veces ganó,

y ahora de colores ya cambió.

«Sigue así», le dijo la huesuda,

que de estos políticos

tengo lleno el panteón.

Lo chapulín y peleonero

te tendré que quitar, campeón.

Con atarraya te voy a pescar,

y por el camposanto

de la mano te voy a llevar.

*3*

Cansada del cabildo la Muerte salió.

Tomó aire, y a su pueblo se dirigió:

Vaya alcalde de Culiacán

eligieron,

uno del montón.

Con la Cuarta ni supieron,

ahora se tienen que aguantar

y sus tonteras tolerar.

¡Pronto vengo por ti,

presidente,

que en el camposanto

ya te tienen tu expediente!

UN VIRUS RONDA (fragmento)

Por Orietta del Carmen Ríos Román

Un virus los distanció;

en sus casas los encerró.

El Corona le llamaban, muy agresivo y letal

resultó.

Covid era su diminutivo.

En China fue identificado.

Atravesó rápido fronteras,

y a Sinaloa pronto llegó.

Loca estaba la Catrina

con tan increíble noticia.

La gente en Culiacán no hará caso,

y gran trabajo tendría.

El virus no respetaba edad, sexo, ocupación

ni raza,

fuesen pobres,

fuesen ricos

a todos por igual

enfermaba.

Usen cubrebocas repetían

sin parar las noticias.

No hagan reuniones

ni tampoco salgan de casa,

pues afuera está el Covid

y ansiosa está la calaca.

Nadie obedeció

la instrucción.

Tal como predijo la Catrina,

la gente a la calle salió

sin usar su mascarilla.

PARA EL SEÑOR GOBERNADOR

DE SINALOA

Autora: María Guadalupe

Félix Otáñez

Qué lugar bello y alegre.

Un suspiro en mí brota.

Imaginaba a otras gentes

raras, tercas y otras locas.

Ingenua no soy, y mi mente

no la engañas ni provocas.

Osado eres, gobernante.

Ordenas y dices cosas,

ríes y eres valiente,

dándome miel entre rosas

alerta la reina viene.

Zarparé pronto a mi fosa.

Cuídate, te conviene.

Ora y ponte cubrebocas.

Pensaba llevarte en breve,

pero tapaste mi boca.

En este tu Sinaloa

lograste espantarme toda.

ADIÓS A LA OPACIDAD

Autora: Norma Sánchez

Dicen que son

un Gobierno abierto,

que la transparencia

los anima,

pero cuando de acciones

se trata,

con opacidad terminan.

La calavera es ingrata

y de colores no mira.

PRI, PAN o Morena,

la Muerte llega y no revira.

Pónganse bien la pilas,

que el 2021 ya está aquí,

y la sociedad sabe muy bien

cómo decidir.

Designaciones públicas

es un asunto

que deben bien atender,

porque perfiles incompetentes

ya nadie quiere ver.

LA MUERTE DIGITAL

(fragmento)

Por José Manuel Frías Sarmiento

En un gran coronavirus

llegó la Muerte montada,

y a las clases presenciales

las sepultó de volada.

Le dijo «son dos semanas

las que en casa estudiarán»,

mas no les dijo que nunca

a este panteón volverán.

Eso parece hoy la escuela,

un triste y feo cementerio,

donde ya nadie se ríe

y todo el mundo anda serio.

Y es que jamás enseñaron

a los padres ser maestros,

y con clases por laptop

piden mejor estar muertos.

Y una feliz profesora

formadora de docentes,

cuando enfermó de Covid

sonrió con tamaños dientes.

Y es que por fin descansó

de las clases digitales,

reuniones en Google Meet

más largas que presenciales.

Si a ella tener el virus

le causó tanta alegría,

imaginen los difuntos,

que ignoran tecnología.

Sin saber nada de Moodle,

de Google Drive y de Zoom,

un montón de profesores

murieron sin ver la luz.

Y luego allá por la UPES

con el SIICE mentado,

a los maestros y alumnos

en el panteón sepultaron.

Algún demonio del mal

inventó dichos tormentos,

pa correr a los docentes

o dejarlos todos muertos.

Fueron largas las reuniones

de gran capacitación,

con las que miles de profes

ora llenan el panteón.

RIP

DESCANSEN EN PAZ

Autora: María Dolores García Ussher

*Calaverita para todos los fieles difuntos, especialmente para aquellos que murieron a causa de la Covid-19. Con todo respeto.

Me senté con toda intenciónde rimar unas calaveras,

pero pasaron y pasaron las horas,

sin que llegara la inspiración.

Como lo hice en los años pasados,

esta vez me fue imposible,

pues ya son tantos los finados

a causa del asesino invisible.

¿Cómo hacer burla de la muerte,

si el Covid la trae de bajada?

Ella misma está siendo burlada

por quien eligió de consorte.

Y no es que a la Parca

le tengamos miedo,

es por respeto a los fieles difuntos

que, en una mejor dimensión, todos juntos,

descansan en paz,

como dice el credo.

La vida retomará su curso,

aunque ya nunca será lo mismo.

Ojalá que en su nuevo transcurso

nos renueve

como si fuera bautismo.

A LOS AHOMENSES

Por Rafaela Chaparro

Para hacer una calavera en Ahome

hay mucha tela de donde cortar.

Solo basta con echar un ojito,

porque el distintivo es robar.

Dicen que Chapman

al panteón ya fue a dar

porque quiere que la

Muerte le haga un altar.

Le hicieron bola todos,

como en la Magisterial,

porque nunca ha resuelto

nada en la ciudad.

¡Ah, qué Billy! ¡Ni a los

muertos asusta ya!

Les decía que quería

entrar a explicar,

pero en alerta puesto en el más allá

le pusieron las cruces

pa no batallar.



Para celebrar el Día de Muertos,

la calaca hizo su fiestón.

Lo que no sabía ni de chance

era que se llevarían el tostón.

Dicen que Moisés Cadena

lo quería consolar,

pero el alcalde le replicaba

que lo dejara en paz.

Si en este tiempo no lo ha sabido asesorar,

¡qué se puede esperar

en el más allá!

Con una larga lista de peticiones

llegó Ana Ayala al gran panteón.

Quería ganarle a los funcionarios

y traerse hasta el colchón.

La huesuda para entonces

no paraba de llamar.

Quería que la tesorera

entendiera la realidad.

Dicen que Jorge López

lo pintó en realidad,

pero el canijo presidente

no quería la verdad.

Le decía que con sus chivas

se fuera a despedir,

pero Chapman enojado

en el Palacio quiso vivir.

De los regidores de Ahome

poco se puede hablar,

porque saben que su desempeño

siempre muy gris será.

Dicen que los ahomenses

muy pronto harán su festín,

pues el 2021 está cerca,

y a ver si llega uno cuerdo al fin.

La muerte, el COVID y la vida misma

Por José A Hernández Hernández

Estaba la muerte sentada en lo alto de la lomita

viendo al hombre insensato que la tierra había destruido

pa avisarnos dijo: «A ver si esto los limita»

mandó un huracán y creyó que nos había afligido.

El Día de Muertos pasado vio que nada pasaba.

Se reunió con el COVID pa pedir le ayudara.

Esa pelona infame un malévolo plan repasaba,

sin saber que la neumonía, de México la salud desnudara.

La calaca, con la ayuda del Covid,

encontró la manera de cómo se llevaría

a la gente inconsciente que a trabajar no saldría,

pero sí por unas «frías», por la «necesidad» de convivir.

La huesuda malvada no es un ente inconsciente.

Algo que la mortifica mucho es el personal de Salud,

porque sabe que la pandemia y enfermando a la gente,

las transas de los Gobiernos se vendrían como un alud. La gente atolondrada dice:

«¡De algo me he de morir!

Gordito y contento, tomando rico refresco».

La flaca que los escuchó, a estos sí me los pesco,

y me los llevo al camposanto para hacerlos sufrir.

Ilustración: Carlos Padrón

PARA EL DEBATE

Por Adriana Aguirre Quiroz

Pronto será ya el Día de Muertos.

A Culiacán llega la huesuda.

Muy cansada este año se encuentra.

Para eso ella necesitará ayuda.

Ella ocupa quién sea su suplente

para el panteón mucha gente llevar.

Ella piensa en poner un anuncio

para a varias personas entrevistar.

La catrina busca un buen diario,

donde las mejores noticias hagan ruido.

Sus candidatas deben ser las mejores,

y el periódico EL DEBATE es el elegido.

Piensa poner en todas las secciones

un anuncio que sea muy llamativo,

para que mucha gente asista al casting

y a las iglesias dejar un buen donativo.

La Policiaca es la sección más leída.

A diario se muere mucha gente.

Sociales a ella también le gusta mucho,

pues aquí hay gente muy pudiente.

La calaca logra poner su anuncio.

Al infierno ella se regresa en tren.

Cada año ella volverá a EL DEBATE,

ya que ahí la trataron muy bien.

De Chapman

y algo más...

Por Chito Amaya

Dicen que el Billy Chapman

muy orondo llegó al panteón,

pero las calacas le hicieron bulla

por corajudo y gritón.

Después la muerte buscaba al Billy,

y lo hacía con mucho esmero,

pero que lo va encontrando

metido en un agujero.

Para el reparto de candidaturas

al cementerio llegó Tarín,

pero todos le dijeron

que llegó tarde al festín.

Dicen que el Ariel Aguilar

muy posicionado está en el PAN,

pero algunos no lo quieren

porque dice la verdad.

Moisés Cadena llegó de Veracruz

muy orgulloso de estar allá.

Llegó como virrey de la Nueva España,

de conquista y algo más.

El Covid trajo la nueva normalidad.

¡Ay, nanita! ¡Cuántos muertos da!

Lo que debería hacer también ahora

es llevarse políticos al más allá.

Edición: Lucía Mimiaga. Contacto: lucia.mimiaga@debate.com.mx

Ilustraciones: Carlos Padrón