Muertes de mujeres valen menos en México: periodistas en mesa de El País en Fil Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Las muertes de mujeres en México son menos importantes para la sociedad y los medios de comunicación, coincidieron mujeres periodistas durante una mesa de discusión organizada por el diario español El País, durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2021.

En la realización de la mesa “La mujer y la lucha contra la discriminación en México y América”, donde participó Gabriela Warketin, periodista y conductora, Marion Reimers, periodista deportiva, Alma Delia Murillo, escritora y Sonia Corona, jefa de redacción de El País México, coincidieron en la falta de visibilidad e interés por el feminicidio tanto en medios como en la sociedad en sí.

“La importancia que le damos a las muertes de las mujeres en este país es simbólico a la importancia que tenemos las mujeres a nivel social. Nuestras muertes no valen lo mismo”, refirió Marion Reimers, quien en la actualidad es comentarista en TNT Sports y HBO Max.

Durante la plática entre las mujeres periodistas, contaron sus experiencias de discriminación por su género, siendo las redes sociales los medios donde más se ataca a las mujeres y donde poco se les defiende.

En el caso de Marion, explicó los estragos que le ocasionan las amenazas de violación o muerte que recibe por ser quien está narrando los partidos de Champions League en la cadena donde trabaja y que tienen los derechos exclusivos.

Por su parte, Gabriela Warketin, conductora de radio, ante la pregunta planteada a las tres por DEBATE, sobre qué falta en los medios para visibilizar los casos de feminicidios y desapariciones, mencionó que se debe hablar de ello, pero también como sociedad hacer un esfuerzo por interesarse más en el tema.

Por su parte, Alma Delia Murillo contó los actos de discriminación que viven las mujeres, quienes además sufren por su raza o posición social, lo que les hace ser revictimizadas en distintas maneras.

“Soy hija de la señora de la limpieza, yo soy hija de una trabajadora del hogar (…) me encerraban en el closeth porque estaba muy morena y no me vieran las visitas de la señora dueña de la casa, eso sigue pasando en este país”.

Las mujeres periodistas explicaron desde sus experiencias las dificultades que atraviesan por su género y también cómo a través de su trabajo constante han sobresalido en profesiones donde antes dominaban más los hombres.

Gabriela Warketin resaltó la necesidad de crear redes de apoyos, la sororidad, la acción que entre mujeres puedan respaldarse para que en su día a día, no ya que se vuelva más fácil las situaciones, amenazas, agresiones y discriminaciones que viven, sino para que sepan que no están solas.

“El acompañamiento que hemos tenido, el acompañamiento emocional e intelectual, en este grupo o en otro (…) sí creo que nos hemos permitido en reflexionar de otra forma el poder. El poder significa poder hacer y poder ayudar a que suceda”, explicó la locutora.