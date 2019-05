Muestran creaciones de López Sáenz

Mazatlán.- Con motivo del 146 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y teniendo como marco el Festival Universitario de la Cultura 2019, se presentó al público la exposición de obras pictóricas Trazos y colores, perteneciente al maestro Antonio López Sáenz.

Acompañado de su museógrafo, Víctor Manuel López de la Paz, López Sáenz dijo sentirse satisfecho y sorprendido por tener su obra “espléndidamente instalada de lo más profesional, con talento, con imaginación y con buen gusto”.

“Aquí estudié, no tenía la menor idea de que yo iba a ser lo que soy, pintor. Sí lo quería ser pero en ese tiempo éramos muy jóvenes; pero aquí hice mi secundaria y preparatoria en este edificio, y me siento muy emocionado por ver toda mi obra junta, que ya ni me acordaba que la hice yo”, expresó el artista.

La exposición, que fue instalada en el Centro Cultural Universitario de la UAS URS y edificio de la antigua Preparatoria Antonio Rosales, está en la galería que lleva el nombre del connotado artista mazatleco y en su inauguración estuvo Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la máxima casa de estudios sinaloense, así como demás funcionarios que pudieron apreciar alrededor de 40 pinturas del renombrado artista mexicano, famoso internacionalmente.

En la muestra se pudieron apreciar obras de diversos tamaños y años de creación, en técnicas que van desde el óleo, pastel y lápiz. Durante la inauguración, el pintor junto al rector de la universidad dieron un recorrido por la exposición.