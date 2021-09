Muestran la obra "Misterios del gesto y del rostro" en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El talento de noveles artistas de San Miguel Zapotitlán, Ahome, se manifiesta en la plataforma virtual del Quinto Festival Mi Pueblito San Miguel 2021.

Esta vez la obra del joven pintor Rubén Ruiz se expone en este espacio con el título Misterios del gesto, misterios del rostro y fue presentada por el reconocido artista originario de esta comunidad Efraín Meléndrez, a la que califica como un trabajo excelente, de gran calidad e impecable técnica, una obra con mucha profundidad.

“Es un joven pintor que no conocía y me sorprendió mucho su trabajo”, manifestó el pintor al analizar su obra.

Meléndrez comentó la obra del joven pintor originario de San Miguel, la cual calificó como un trabajo excelente y se siente muy reflejado en cada rostro que el pintor hizo.

Uno de los rostros del pintor sanmiguelense. Foto: Captura de la transmisión

La exposición

Misterios del gesto, misterios del rostro reúne más de 20 obras. Aunque Rubén hace algunos temas distintos de los rostros de personajes, Meléndrez seleccionó una colección de cuadros en papel con crayola, una técnica sencilla pero impecable, y muy bien realizada, donde trabaja rostros con diferentes gestos, posiciones, colores, que le han parecido sumamente sorprendentes.

Uno de los rostros. Foto: Captura de la transmisión

“Es un trabajo muy completo y me guió para darle nombre a la exposición... Con esta premisa del gesto del rostro, según nuestras sorpresas de la vida, hacemos gestos, que siempre son manifestaciones profundas de nosotros mismos. Viendo los rostros que Rubén dibuja, somos nosotros mismos cada uno de los rostros que vemos. En esta serie el artista está tratando de dilucidar en cada persona los gestos que hacemos, y lo que me ha sorprendió es que con una técnica sencilla le da vida a esta construcción, interrogación, sorpresa, de mucho misterio en cada rostro. Veo a profundidad la mirada, la nariz, la boca, el pelo; me parece que están expresándose de una profundidad muy humana; eso es muy conmovedor, porque el arte no siempre se expresa a ese grado. Están muy bien logrados, con mucho sentido del ser y sentido de que nosotros le damos a nuestras expresiones gestuales cuando recibimos alguna sorpresa, saboreamos algo, y que yo mismo podría manifestarlos. Mi rostro se podría ver retratado en estos dibujos, y eso es lo que hace un artista”, puntualizó Meléndrez.

El joven pintor Rubén Ruiz con algunas de sus obras. Foto: Captura de la transmisión

El artista

Rubén Ruiz es un artista en proceso, y lo que le recomienda Meléndrez es no dejar de trabajar para que vaya definiendo más el sentido que le quiere dar a su obra y a su vida. “Los artistas somos los nuevos magos de la tierra y es importante que el pintor lo afiance porque sus obras son muy mágicas”.