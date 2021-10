Multiplica Zulema Sánchez logros en cine, incluyendo el Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango

Culiacán, Sinaloa. Las próximas semanas serán de un trabajo sin cesar para la cineasta sinaloense Zulema Sánchez, pues no solo desarrollará un programa dentro del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, sino que además resultó seleccionada en el programa Industry Academy Latin America, de Locarno Film Festival a desarrollarse en el Festival Internacional de Cine de Morelia; y una próxima película que produce consiguió el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Imcine.

Cine comunitario

En 2019, Zulema Sánchez desarrolló el proyecto de cine de guerrilla en las sindicaturas de Culiacán, de la mano del Instituto Municipal de Cultura Culiacán; y ahora como parte del área de formación del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango trabajará en un proyecto similar denominado Circuito de Cine Sierra O’dam y que tendrá lugar en la sierra del estado vecino.

“Voy a desarrollar ese proyecto no solo con niños, sino que estará abierto para cualquier persona que quiera participar en él, con el objetivo de que ellos se apropien del lenguaje cinematográfico y cuenten sus propias historias, y de esa manera logren un resultado que se va a exhibir en el mismo circuito. La intención es que armemos una filmoteca móvil y que ellos puedan exponerlos”, cuenta la sinaloense y añade que ya se trabaja en vínculos con otros colectivos, incluyendo uno en Murcia, España, para exhibir fuera los trabajos.

Zulema Sánchez desarrolló el programa de cine de guerrilla en las sindicaturas de Culiacán.

Con la experiencia de lo logrado en Culiacán, la también egresada en Letras por la Universidad Autónoma de Sinaloa cree que los proyectos en este circuito tendrán resultados muy diferentes. “Para empezar, los proyectos que vamos a trabajar estarán un poco más relacionados con el tema de la autorrepresentación, sobre todo porque nos estamos enfocando más a lo que es el cine comunitario y cómo se maneja, que es muy distinto al cómo hacer cine independiente. En este caso no es que haya un director de fotografía o un director, sino que todos van a aprender de todo y todos van a poder hacer todo”.

Dice que si bien el cine es un trabajo en equipo, los participantes de los cortos estarán involucrados en todos los detalles. “De esta manera no es que sea seccionado, así se maneja más el cine comunitario y creo que eso va a hacer que los proyectos sean diferentes por mucho. Creo que van a ser muy buenos proyectos y también van a ser en lengua o’dam”.

Este programa, dentro del evento coordinado por Christian Sida, inicia este viernes y tendrá lugar entre octubre y noviembre.

Aprendizajes en puerta

Por otra parte, Zulema Sánchez es una de los tres mexicanos y única sinaloense en ser seleccionada por Locarno Film Festival para tomar un taller intensivo dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se capacita a jóvenes cineastas en la manera de cómo exhibir o distribuir las películas. “Son conocimientos que voy a aprender de productores internacionales y Locarno es uno de los festivales importantes en Europa. Estoy muy emocionada de haber quedado seleccionada”.

Esta noticia le emociona, pues le interesa seguir resaltando más el cine del norte de México. “Como representante de todo eso me emociona, porque creo que no se le está dando el peso que se le debe de dar y se está haciendo mucho cine en el norte”, apunta.

Asimismo, este taller le ayudará a mover hilos sobre su nueva película ya en proceso de postproducción y el documental 'Gu Juk Gio Gu Yooxi’, en el cual funge como productora. Precisamente, Sánchez ha viajado para residir en Durango durante dos meses para el Festival de Cine y para la filmación del documental, el cual recientemente se hizo acreedor al Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.

Sin dar a conocer muchos detalles, la cineasta comparte que el proyecto es dirigido por Selene Galindo y se trata de una historia muy personal y profunda de la directora, acerca de la vida de sus padres. Lo que sí revela es que la película será su primer proyecto donde mezcle un poco de animación para reconstruir los sueños.

Zulema Sánchez durante la grabación de su película, actualmente en proceso de postproducción.

La también profesora de guion Arte7 trabajó como coguionista de 'Gu Juk Gio Gu Yooxi’, aunque asegura que siempre invita a sus alumnos a ser ellos mismos quienes cuenten sus narrativas. ”Siempre le digo a mis alumnos: ‘nadie más puede contar tu historia más que tú, esa es la intención’”.

Desde hace un año y medio, Zulema Sánchez reside en la Ciudad de México y siente que estos logros múltiples se han dado de manera rápida. “Yo pensé que no lo iba a lograr en un momento de mi vida, pero ahorita que lo veo me hace sentir muy feliz [...] pero también no he dejado de trabajar, no he dejado de involucrarme, de entrar a convocatorias, de exigirme. Yo quiero seguir haciendo cine del norte”.

El compartir sus conocimientos o adquirir nuevos en los tres proyectos que la involucran le hacen sentir que tiene “todo el paquete completo”. “Sé de guion, y me sigo manteniendo en el aprendizaje de guion porque imparto clases, cada semana aprendo algo de mis alumnos. Después del guion lo que sigue es producirlo y quedar seleccionada en una convocatoria donde soy productora, es como ‘bueno, ya sé de guion, de producción’. Y ahora voy a adquirir el tercer paso que es la exhibición y la distribución".

"Me emociona saber que ya voy a poder desarrollar mis proyectos y los voy a llevar de manera independiente de principio a fin, que es lo mismo que hice con mi película, pero quizá ahora no me voy a tardar tanto porque no estaba inmiscuida en el mundo del cine”, agrega.