Murió Diana Kennedy, estudiosa de la gastronomía nacional

Cd. de México, México.- Diana Kennedy, destacada autoridad literaria de la gastronomía mexicana, la cual investigó, documentó y promovió durante cinco décadas, falleció este domingo a los 99 años.

"Desde @CencalliCultura despedimos a Diana Kennedy, cuya vida fue dedicada a descubrir, recopilar y preservar la riqueza de la cocina mexicana. Eligió Zitácuaro para construir su finca, la Quinta Diana, ejemplo de sustentabilidad y conservación de la naturaleza y la biodiversidad", tuiteó la Secretaría de Cultura.

"Recorrió todos los mercados de México en busca de los ingredientes y procesos para recrear los sabores de las cocineras y cocineros, a quienes siempre reconoció y acreditó por sus creaciones. Nos queda el invaluable legado de sus libros, inspiración y guía para todos", añadió la dependencia.

Ante la noticia del deceso de la investigadora, autora y cocinera de origen británico, colegas e instituciones comparten en redes sociales mensajes de despedida y reconocimiento.

"Adiós a la británica más mexicana. Contribuyó a dar nombre y renombre internacional a nuestra cocina, y a preservar y promover sus tradiciones culinarias", expresó, por su parte, el diplomático Julián Ventura.

De humor ácido y carácter aguerrido, Kennedy arribó al País en la década de los 50, y a partir de ahí dedicó su vida a valorar las cocinas de México y contar sus historias y recetas.

"Llegué a Veracruz en 1957 con 500 dólares y media propuesta de matrimonio", relató a Grupo REFORMA en 2019.

Tras la muerte de su esposo Paul, y contra todo estereotipo femenino, Kennedy decidió viajar por el País en soledad y con escaso presupuesto. Se adentró a los parajes más recónditos del territorio nacional en buses de tercera, con pollos y cerdos. Su objetivo: documentar las cocinas de aquellas comunidades.

"Invertí todo lo que tenía en esas recetas, por eso me molesta tanto cuando la gente las toma sin crédito; la investigación es mía. Hacía cualquier cosa por viajar y aprender", enfatizaba Kennedy.

Los aprendizajes y las pesquisas obtenidas de aquellos recorridos quedaron documentados en nueve libros de su autoría, entre los que destacan Oaxaca al gusto, resultado de más de 16 años de investigación; Cocina Esencial de México, compilación de técnicas, ingredientes, y consejos del territorio nacional, y México: Una Odisea Culinaria, que suma a 250 recetas el tono anecdótico y antropológico de sus travesías.



"No soy académica, soy cocinera aventurera. Los mexicanos son muy generosos, me han permitido ir por este País manejando con mi camioneta. He vivido aventuras maravillosas por la gente que me ha recibido en su cocina", dijo a Grupo REFORMA en 2016.