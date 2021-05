Música y danza: un espectáculo para las mamás

Un bonito espectáculo a cargo de la compañía de Ballet Clásico del Instituto de Cultura con el acompañamiento de los músicos de la Orquesta del Teatro Angela Peralta ofreció el pasado sábado a las 20:00 horas el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.El escenario de este maravilloso espectáculo por el Día de las Madres fue el teatro Ángela Peralta, donde además participó como invitada la compañía Danza Joven de Sinaloa.

Pas de deux: Green grass fue interpretada por los bailarines Óscar Treto y Aramara Ayala.

Danza

Pas de deux de La Dama de las Camelias fue la primera coreografía con la que inició el magnífico espectáculo, interpretada por Martha Pamela Alcaraz y Juan Carlos Santiago. Los jóvenes bailarines recrearon a la perfección esta gran historia de amor y pasión, que causó admiración entre el público.En la primera parte se ofrecieron también las coreografías Pas de deux: Utopía, por Alina Rodríguez y Geen Lee Panchi; Les Bourgeois, por Óscar Treto; Pas de deux: Adagio, a cargo de Martha Romero y Érick Santiago; Pas de deux: Green grass, por Aramara Ayala y Óscar Treeto. La compañía Danza Joven de Sinaloa cerró esta primera parte con Aire, sin embargo, respiro, una coreografía del Fragmento Barroco Elemental, con la que se ganaron la admiración y aplausos de los asistentes.

Los bailarines invitados de la compañía Danza Joven de Sinaloa, fueron muy ovacionados por el público.

Música y danza

El espectáculo continuó con los pas de deux: Mundo cruel, La muerte del cisne, Someone you loved, Melody y Thaís. En esta parte, los músicos de la Orquesta del teatro Ángela Peralta, Nina Farvarshchuk, Arturo Romero en los violines; Fernando Montes de Oca y Pablo López en las violas; Citlali Cisneros y Gabriel Farvarshchuk en los violonchelos, y Juan Pablo García en el piano, brillaron a su máximo esplendor con la delicada y sutil interpretación de estas melodías.Dance at a gathering cerró el bellísimo programa. La coreografía número 13 en la lista estuvo cargo de Luz María Hidalgo, Óscar Treto, Martha Pamela Alcaraz, Juan Carlos Santiago, Martha Mariana Romero y Érick Santiago, quienes definitivamente mostraron su profesionalismo y entrega, pero sobre todo, el gran trabajo que hicieron en conjunto con el director artístico Guillermo Carrillo, los maestros y coreógrafos, para ofrecer esta función. Al final, los bailarines de la Compañía de Ballet Clásico del Instituto de Cultura y los invitados de la Compañía Danza Joven de Sinaloa salieron al escenario para recibir las ovaciones y reconocimientos del público a su excelente interpretación.