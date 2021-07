Nace en Sinaloa Antena de TV cultural Lince UAdeO

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 15 de julio fue inaugurado el primer canal de televisión cultural universitario de señal abierta en Sinaloa Antena Lince UAdeO 12.1.

Un canal que contribuya en una mejor ciudadanía con una oferta cultural basada en el respeto, sentido de responsabilidad, con equidad, justicia, inclusión y solidaridad.

“Queremos que este canal de televisión sea un medio de comunicación donde caben los de ahora, los de mañana y los que han de venir, que trascienda en el tiempo privilegiando el valor del ser humano”, dijo Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), durante su mensaje de bienvenida, donde enfatizó sentirse muy feliz por encender una nueva luz para la difusión de la cultura en Sinaloa con la inauguración de este canal de televisión Antena Lince UAdeO 12.1.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes Gonzalo Gómez Flores, secretario general de Gobierno, en representación del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán; Gómer Monárrez González, director general del Espacio Ciudad Educadora y del Saber de Sinaloa; Juan Aguilera Cid, director de TV 4 Guanajuato y tesorero del consejo de la RED México; Nanci Rivero Gonzalez, directora de Asuntos Jurídicos de Canal Once del IPN, la estudiante de Ciencias de la Comunicación Ana Laura Chapman Villa Velázquez y Juan Francisco Sotomayor Valdez, director de Antena Lince UAdeO.

Leer más: ¡Nada por la fuerza! Regreso a clases presenciales en Sinaloa es por convencimiento: Alfonso Mejía

La rectora también agradeció el apoyo de Nanci Rivero, Patricio Córdoba Tomasi, coordinador de proyectos y alianzas estratégicas, y Gerardo Ordoque Cázarez, subdirector de transmisión de Canal Once, a quien llamó socios solidarios.

Se adquirió un equipo modesto pero de última generación, escalable para grandes proyecciones. Han creado un canal escuela que albergará la Unidad de Educación Virtual conformada en el periodo de confinamiento por covid.

Será un instrumento para que los estudiantes se compenetren en el conocimiento de la tecnología y la producción televisiva como parte de su proceso formativo, aprenderán a producir en tiempo real y de contenidos, propuestas propias y variados temas.

Para su equipamiento se escogieron los componentes tecnológicos a la altura de Canal Once donde hubo que adaptarla a un transmisor fabricado en Estados Unidos y en Alemania con la mas alta tecnología.

El lugar sede de Antena Lince UAdeO es el Espacio de Ciudad Educadora y del Saber, en un convenio en comodato.

Leer más: Está prohibido el "exterminio" de abejas en Sinaloa

La rectora de la UAdeO recordó que a raíz del semillero de comunicólogos que ha generado la universidad desde 1980, con más de 5 mil comunicadores egresados que se han incorporado en diferentes actividades en el ámbito público y privado del país y el extranjero, ante esa gran fortaleza, el 11 agosto 2017 solicitaron una concesión, atendiendo una convocatoria emitida por el IFTC para una concesión digital terrestre para uso público, y 12 de junio de 2019 se les otorga dicha concesión para usar y aprovechar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Así la UAdeO se suma a las 9 universidades de México que prestan este servicio.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar