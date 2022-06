“Ni hombre, ni mujer, simplemente muxes”: historias de resistencia llegan a HBO Max

Guadalajara, Jalisco.- “Tienes que abandonar todo rastro que tenga que ver con lo femenino, tienes que dejar de ser tú”, fue lo que le dijeron a Elvis Guerra, licenciado en derecho, traductor de zapoteco y muxe.

En el caso de Felina Santiago, activista por los derechos LGBT+ y presidenta de la organización La Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, supo desde los ocho años que debía elegir entre “irse para adelante, o regresar”: “yo voy a seguir mi vida como yo me sienta feliz, voy a ser Felina y a partir de hoy, para adelante”.

Para Kristhal Aquino, santera, enfermera y acompañante terapeuta, recibió el apoyo de sus padres: “Para mí desde la infancia, desde la niñez, mi familia me aceptó tal y cual soy, por eso siempre le he dicho que soy la que soy”.

En el marco del tercer día de actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tres muxes compartieron su cultura zapoteca en la alfombra roja de la Cineteca para dar inicio al panel de HBO Max: Muxes, un relato de lucha, superación y reconocimiento.

El panel, con motivo de un nuevo documental para HBO Max donde retratan las historias de las muxes dentro de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, así como de manera introspectiva sobre sus vivencias, se hicieron presentes para una pequeña introducción de lo que veremos en el proyecto.

“Muxes es de nuestros proyectos más queridos [...] encontrar estas historias locales que tengan mucha identificación en el territorio que se originó con muxes pero que tengan este potencial de trascender fronteras”, explicó Claudia Fernández líder de Desarrollo de contenido no-guionado de México para HBO Max.

Desmitificar la ‘muxeidad’

“Los vecinos, las primas, los hermanos, los papás, ya saben que eres muxe”, explicó Felina después de asegurar que cuando alguien en la familia es muxe, es un descubrimiento colectivo: “no es necesario preparar a nuestros padres para decirles ‘soy muxe’”.

“Es una gran mentira”, explicó Kristhal frente a lo que la población, ajena a su comunidad, habla sobre lo que significa ser muxe: “(que somos) el tercer género, que somos las personas que nos quedamos en casa viviendo con nuestros papás”, continúa con los mitos sobre su identidad y expresión sexual.

“Creo que cuando otros hablan por nosotras dicen lo que creen, lo que piensan, y cuando nosotras tomamos el micrófono para hablar por nosotras, podemos decir otras cosas, también creo que nos han heredado espacios que no trascienden más allá de lo doméstico”, complementó Elvis.

Disidencia: LGBT+ y comunidades indígenas en resistencia

Claudia Fernández explicó que este documental llega en un punto clave: “(Son) tradiciones ancestrales que se encuentran también con un tema que está muy en boga, no porque no haya existido antes si no porque se le está dando más atención ahora”.

Para Felina es una oportunidad de apoyar a quienes aún ocultan quienes son: “Quiero llevarle un mensaje a todos los compañeros de la comunidad LGBTTTIQ+ que en esta vida venimos a ser felices, los que están en el closet, salgan, vivan su vida, no vivan la vida de los demás o lo que los demás quieren", dijo frente a los crecientes aplausos del público.

Mientras que para Elvis, uno de los objetivos que espera tras la realización y publicación de este documental, es que se sepa que además de las identidades dentro del acrónimo LGBT+, también están los pueblos indígenas.

“También desde lo indígena hay disidencias sexuales, también se puede amar, y es justo lo que nosotras estamos haciendo”, ahondó.

Las muxes ‘chiquitas’, herederas de lucha

Recuerdan que la resistencia continúa para las generaciones venideras, por lo que les explican a las ‘muxes chiquitas’ que pueden formar parte del sector público, no solo del trabajo doméstico: “puede ser abogada, médico, todo lo que tú quieras y además defender tu identidad”, comentó Elvis.

“Las tres que estamos aquí somos muy privilegiadas, porque seguramente en este mismo momento a una muxe chiquita se le está negando la posibilidad de cursar una carrera, se le está arrancando una muñeca porque no debe jugar con las muñecas, a lo mejor en este momento están asesinando a una muxe”.

Muxes: un relato de lucha, superación y reconocimiento

Lucía Chavarri, productora ejecutiva del documental, explicó que el proceso más difícil fue el acercamiento virtual hacia ellas, sin embargo, las recibieron como en casa: “de verdad nos abrieron las puertas de sus casas y de sus historias con mucha generosidad, y eso se ve. (Queremos) poder hacer justicia a sus historias, que cuando vean el documental se sientan representadas”.

Felina, Elvis y Kristhal esperan que con este documental las personas se sientan identificadas desde sus luchas personales por ser quienes son, además de obtener más empatía y que se visibilice aún más su identidad y expresión de género.

“Cuando yo era chico, yo escuché que alguien dijo ‘para ser libre, hay que ser culto’, y cuando yo tenía ocho años lo escuché y yo creí que habían dicho ‘para ser libre, hay que ser p*to’”, finalizó Elvis.