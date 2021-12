Niebla ardiente, una novela pesimista de Laura Baeza, fue presentada en la Feria del Libro Los Mochis 2021

Los Mochis, Sinaloa.- Laura Baeza, consolidadas como una de las mejores escritoras latinoamericanas, fue invitada a la Feria del Libro Los Mochis 2021 donde presentó su primera novela Niebla Ardiente, que habla sobre la pérdida, el duelo, el amor, pero, sobre todo, la culpa y la necesidad de pedir perdón. “Es una novela pesimista pero es un reflejo de la realidad,” manifiesta la autora.

La novela fue presentada por el escritor Vicente Alfonso quien dijo que con pasos firmes Laura va consolidando una carrera cuya literatura es fácil de leer pero difícil de escribir, y sucede en Niebla Ardiente, una novela fragmentada que cuenta una historia que es una especie de rompecabezas, con un manejo de recursos narrativos, muy bien escrita.

Génesis de la novela

“Nunca pensé que está novela que fue como mi obsesión saliera a la luz”, comentó la autora. “No es de ficción pero hay mucho de mi en esta familia, los vínculos entre hermanos son complejas iba acumulando todas esas obsesiones. La novela me llegó en 2013 viendo noticias de violencia y dolor... tenía amigos con los que estudié en Veracruz y me informaban cómo estaba la situación en el Veracruz de Duarte, y así me imaginé la novela... al feminicidio quería darle esa complejidad. Esa era mi historia la novela estuvo en mi cabeza durante 3 años, soy obsesiva. No podía escribirla, tuve altibajos emocionales con la editorial donde trabajaba... Me dedique a escribir largas jornadas hasta que salió el borrador, hice mi catarsis con mi persona... después tendría un orden, pero son obsesiones que me quitan el sueño”.

El comentarista consideró que esta novela tiene visera muy bien dosificada y que es algo difícil de conseguir, y le manifestó que la obsesión es también un motor poderoso para escribir.

La novela

La novela cuanta la historia de Esther con una familia fragmentada que tiene una hermana que padece esquizofrenia y es víctima del feminicidio, es secuestrada y asesinada. El exilio también está presente en la novela, ninguno de los personajes está en su tierra de origen. La autora nace en Campeche, luego radica en Veracruz y radica en la CDMX... “No tengo sentido de pertenencia soy como la tortuga cuy cuyo techo es su caparazón, que llega a un estanque hasta que el agua es tóxica y te tienes que ir... crecí en núcleo cerrado y lleno de prejuicios y me di cuenta que las identidades se construyen en estos movimientos”, manifiesta la autora.