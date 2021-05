No se puede enseñar a nadie a ser poeta: Jaime Labastida

Los Mochis, Sinaloa.- El poeta sinaloense Jaime Labastida Ochoa estuvo como invitado de la Feria del Libro de la UAS FeliUAS 2021, que cerró de buena manera con la presentación de su libro Lección de poesía a través de la plataforma zoom.

El libro fue presentado por el escritor Francisco Meza quien sostuvo una interesante conversación con el gran poeta de nuestro tiempo, originario de Los Mochis, sobre la construcción poética, sus atributos y problemáticas de la poesía que no tiene definición pero que es permanente.

Jaime Labastida, un hombre de extensa trayectoria en el universo cultural mexicano, especialmente en la poesía, agradeció la invitación a la máxima casa de estudios que ha sido generosa con él y también le otorgó el Honoris Causa, y abrió la conversación con una explicación sobre la génesis de este libro, un texto, breve, que establece las ideas de un hombre sobre la creación poética.

Génesis del libro

El escritor Jaime Labastida dijo que es muy difícil dar una lección de poesía, y lo único que pretende es contagiar el amor por la poesía. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México en 2017 empezó a publicar Lecciones de diversos temas y no había ningún autor mexicano, y propusieron hacer un texto, y pensó que era posible hacer una lección de poesía, y se apoyó en un diálogo ficticio que hace 25 siglos llevaron Sócrates y Protágoras, según Platón, y ahí se planteaba el problema si se puede enseñar ciertas cosas.

“Yo me plateé el mismo problema. Se puede enseñar las técnicas de poesía pero no se puede enseñar a nadie a ser poeta, cada quien descubre ese camino por si mismo leyendo los autores de su preferencia y siguiendo derroteros que le sean afines... Lo que hago es partir de ciertas atribuciones inherente, desde su núcleo básico que es la frase, ponerle verso, ritmo, metáfora, imágenes y otros elementos más que se contienen en un verso”.

Este es un libro didáctico que sirve de introducción a la poesía no da ninguna regla, intenta atraer a los jóvenes a la lectura de poesía. Así fue como surgió el libro, explica, con un tiraje de cien mil ejemplares exclusivo para los profesores del sindicato, en un principio y después se hizo otro tiraje que se pone al alcance de todo, fue reeditado por Siglo XXI y se encuentran en las librerías como Sótano, Gandhi y en línea en Editorial UAS.

Un libro construido en preguntas

Este es un libro construido en preguntas donde la mitad de la respuesta está en la pregunta, y provoca al lector para que asuma las preguntas y se cuestione.., y es que “La herencia se tiene que renovar sino no hay manera de que esta continúe, tenemos que escribir el fondo de la palabra para entender su sentido y renovar”, expone Labastida. Agrega que el propósito del libro es indagar, atraer, generar tus propias preguntas, que se de una relación viva entre el poema y el lector, sino quedaría muerto... Ahora hay nuevas lecturas de La Ilíada y La Odisea de Homero y del Mío Cid... Una de las grandes virtudes de los poemas es el filtro final de lo que puede significar, decir, iluminar, entusiasmar.

La poesía es indefinible “La poesía no parte de definiciones, sino de los atributos, que va de lo abstracto a lo concreto, sin eso no se puede entender lo que la poesía es. La poesía es indefinible, si se pudiera definir no generaría nada, el lenguaje poético es material, lo que importa es su materia, tiene que ver con el ritmo, la música ... todo eso está cifrado en la frase poética, la poesía no está en los objetos, está en la construcción verbal que hace relativa referencia a los objetos ... es la arquitectura de palabras que nos incita a desarrollar nuestra conciencia. Las expresiones mas altas son la filosofía y la poesía ... La poesía es totalmente concreta y la conciencia se desarrolla también a través de la poesía”.

Abundó que en la construcción material de la poesía sus atributos son : rimo, acento, sentido de imágenes, metáforas.

“Cada escuela de poesía genera sus propias leyes por eso está en movimiento constante la poesía” y las satisfacciones que da la poesía es “crear conciencia y elevar el nivel de sensibilidad...La poesía ya no tiene que narrar, ahora puede hacer lo que le de la gana”, con esta frase concluye el poeta Jaime Labastida.

El DATO

Trayectoria

Jaime Labastida Ochoa doctor en Filosofía por la UNAM, miembro fundador de El Colegio de Sinaloa, numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, Miembro correspondiente de la Real Academia Española, la Norteame-ricana,la Cubana y Nicaragüense. Honoris Causa de la Universidad Michoacana, la UAS, la Unam, Premio Javier Villaurrutia y Sinaloa de las Arte.

Francia lo distinguió como Caballero de Orden de las Letras y las Artes y Alemania con la Cruz al Mérito, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, Medalla de oro de Bellas Artes, autor de la UAS de Atmósfera de negaciones y Animal de silencios, en una reedición mejorada.