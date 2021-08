Norma Muñoz Ledo le da voz a la Tierra en el libro infantil ‘Tú y yo’

Sinaloa, México. ¿Te imaginas que la Tierra pudiera contestar las inquietudes y preocupaciones de los niños y niñas? Pues alrededor de esa propuesta gira el libro 'Tú y yo' (Fondo de Cultura Económica), de Norma Muñoz Ledo, donde las preguntas de las audiencias infantiles son contestadas con argumentos honestos y bien pensados, pero, además, esperanzadores.

Esperanza a los niños

En conversación vía Zoom para DEBATE, Norma Muñoz Ledo comparte que la idea de este libro surgió de preguntas verdaderas que oyó de niños, niñas y jóvenes luego del terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 2017.

“(Los niños) se quedaron en casa, pero iban a diversos lugares donde se contaban cuentos, había cosas de teatro y de música. Había un esfuerzo de los artistas por acompañar a los niños en ese momento. Ahí fui a contar algunos cuentos, y lo que noté es que los niños tenían ganas de compartir lo que estaban sintiendo en ese momento, que era bastante miedo. Algunos niños y niñas preguntaron: ‘oye, ¿y tembló porque la Tierra está enojada?’”, cuenta la autora.

A esa primera pregunta, donde se manifestaba un poco de culpa, Norma contestó que “la Tierra tiembla porque está viva”, un argumento que compara con las características humanas. “Y al estar viva estornuda, suspira, se mueve, se acomoda, se rasca, poniéndola como si fuera un ser humano como nosotros. El movimiento es justamente una condición de la vida. Nosotros estamos viviendo sobre ella y lo natural es que pasen estas cosas”, agrega la nacida en Ciudad de México.

Norma Muñoz Ledo con su nuevo libro 'Tú y yo', ilustrado por la sinaloense Meel Cerecer.

La autora de más de 30 libros cree que esta generación de niños, niñas y jóvenes “es una generación que tiene miedo de su futuro, que tiene tristeza y cierta desesperanza”. “Yo conozco gente joven que ya no quiere tener hijos porque lo que piensan es ‘¿a qué voy a traerlos?’, a este mundo donde van a faltar los recursos, que trae tantos problemas. Entonces, esta desesperanza es la que me motivó a contestar una pregunta y a dejar que hicieran otras”.

La también escritora de 'Bestiario de seres fantásticos mexicanos' lamenta que escuchar a los niños y niñas no sea una costumbre hoy en día. “Creo que es una sociedad antropocéntrica y adultocéntrica, en donde lo único que importa es lo que ocurra en el mundo de los adultos, que son los que tomamos las decisiones; y lo que pasa en el universo de los niños y las niñas, no. Yo creo que hay que sentarlos en la mesa y decirles ‘a ver, ¿qué piensas, qué sientes, qué preguntas le harías a la Tierra si la tuvieras frente a ti como a una persona?’”, dice Muñoz Ledo, quien para sacar las preguntas de este libro fue auxiliada por amigos que trabajan con niños y jóvenes.

Para las respuestas, la mexicana vio documentales, leyó a filósofos y platicó con muchas personas, para definir cuál era la mejor manera de contestar las interrogantes.

Las infancias y las adolescencias son un público más inteligente y más exigente. De alguna manera, cada generación los papás dicen ‘no, es que estos niños son más inteligentes que cuando nosotros éramos niños’. Yo digo que sí es una cosa natural, una cuestión de evolución o simplemente los niños están expuestos ahorita a una cantidad de estímulos muy grande.

Reto complejo

Aunque Norma Muñoz Ledo ya ha trabajado en su narrativa para el público infantil, el reto más complejo de Tú y yo fue darle voz a la Tierra. “Nosotros, como occidentales, estamos acostumbrados a pensar de una manera muy conceptual y en causas y efectos, pero yo no quería exactamente que la Tierra tuviera esa voz. Realmente quise que tuviera otro registro [...] tiene un lenguaje que han dicho que es poético. No lo intenté así en un principio, para mí ese era simplemente el lenguaje con el que se comunicaría. No quería pensar que una Tierra contestaría en un sentido muy conceptual, de datos y de cifras. Yo quería que la Tierra contestara con una voz del sentimiento, una voz de corazón”, detalla.

Agrega que concibe a la Tierra como una entidad femenina: la madre tierra. “Creo que sí tiene con nosotros esta relación de madre, de cuidarnos, de proveernos, de cobijarnos, de sostenernos, pero llega un momento en que una mamá, aunque haga todo eso, dice ‘oye, pero te estás pasando’. Es interesante explorar eso. No es porque sea la mamá, aguante todo”.

'Tu y yo' cuenta además con ilustraciones complementarias de la sinaloense Meel Cerecer, quien afirma la autora “se hermanó con el texto de una manera muy bonita” para lograr los dibujos.

Finalmente, invita al público a disfrutar del libro, pero, sobre todo, los alienta “a sentir”. “Sentir es una cosa que en esta época tan moderna, tan científica, nos falla, y no somos de hule, ni de metal, y aún así creo que algo sienten”, ríe. “Somos seres vivos, y la Tierra también es un ser vivo en muchos sentidos”.

