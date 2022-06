Nuestras historias han estado contadas por otros: cine LGBT+ de Premio Maguey en FICG

Guadalajara, Jalisco.- “Si retratamos algo que no conocemos es hacerlo mal”, comentan directoras y directores de cine que están nominadas al Premio Maguey en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Adrián Silvestre con la película “Mi vacío y yo”, Silvia Brunelli, de “La santa piccola”, Ruth Caudeli, de “Petit Mal”, Gudmundur Arnar de “Beautiful Beings”, Bruce Labruce de “The Affairs of Lidia” y Craig Boreham, de “Lonesome” charlaron sobre la representación de la comunidad LGBT+ en productos cinematográficos.

Después de que el moderador y director Bruce trajera a la mesa el tema de contar historias siendo parte de la comunidad y sobre la diversidad, es o no la única forma de representar correctamente a estos personajes, la audiencia, las y los directores respondieron.

“Retratar un personaje que pertenece a una ‘minoría’ sin entender al personaje o no conozco a esa persona, no la invito a contar su historia, voy a volver a perpetuar estereotipos”, comentó Adrián.

“Cuanta más diversidad al momento de contar historias, más diversidad habrá en la representación”, explicó Ruth, “nuestras historias sí necesitan su espacio, porque siempre han sido contadas por otros”, agregó.

“A mí me ha costado trabajar mucho más para poder llegar a ciertos espacios para contar mis historias, para salir del cine independiente y llegar a las plataformas, he tenido que luchar mucho más que un hombre heterosexual blanco para formar parte de la industria y no quedarme en el cine independiente”, ahondó Ruth.

Tras las preguntas de la audiencia, llegaron a la conclusión de que se pueden contar diversas historias mientras se comprenda totalmente el tema del cual se va hablar, sin embargo, la base para hacerlo será siempre el respeto.

Las películas se encuentran en exhibición en el marco del festival FICG, las cuales tendrán aún proyecciones en la Cineteca y en Cinemex Sania los próximos días del festival hasta el 18 de junio, además de las otras películas concursantes: “Alis”, “Camila saldrá esta noche”, “Like me”, “Nunca seremos parte”, “Perfume de gardenias”, “La playa de los enchaquirados” y “Très tigres tristes”.