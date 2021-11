"Nunca digas nunca" y "Jabari"; la fantasía y los monstruos en la FIL Guadalajara 2021

Guadalajara, Jalisco. - Ricardo escribió Nunca digas Nunca para un público juvenil, aunque ya recibió llamadas de personas de 96 años que lo leyeron hasta tres veces. La fantasía y los valores que representa su libro, son para él el secreto de este contraste de público.

Nunca digas Nunca es una obra para viajar por ciudades nacidas de la imaginación de Ricardo, quien lo presenta en la Feria Internacional del Libro 2021 en Guadalajara, pero con situaciones contadas a través de un mundo adolescente que transciende a las otras generaciones por su planteamiento del amor, amistad y fantasía.

“La magia es el amor, esta historia es de amor, bajo cualquier circunstancia. El amor siempre ayuda a la magia, no estoy peleado con ella porque es una herramienta. Sí me encantaría y lo he logrado acercar a los jóvenes a la lectura”.

Para Ricardo los jóvenes tienen el reto de poder combinar las redes sociales y el mundo digital con la lectura, pues el poder hacer ello, permite desarrollar habilidades que de otra forma no se pueden desarrollar.

“Obviamente hay que darle su tiempo a las redes sociales, pero también no perder el asombro que te puede dar las letras y llevares a lugares inimaginables,que esa es la magia que tiene la lectura y no la tienen otras cosas”.

Todos tenemos mounstruos: Lucía Bayardo

Lucía mantiene con ella sus monstruos. Es terapeuta, escritora e ilustradora, por lo que aprendió a usar a sus monstruos, su parte obscura, para plasmarlo en libros de fantasía que puede ser leída a niños de ocho meses en adelante.

Ella es dueña de la editorial Morenike, una editorial independiente que destaca por los monstruos nacidos de la artista tapatía y que se encuentra en la Feria Internacional del Libro 2021, dando a conocer las nuevas obras como Misterio Perruno o Jabari, de donde provienen las criaturas que inundan el stand.

“Todos tenemos monstruos adentro. Que los reconozcamos o no, es algo diferente, pero todos tenemos nuestra parte obscura y hay que incorporar la sombra”. Incorporar significa aceptar. Es así como tras esa aceptación tanto de sus monstruos personales como los de los demás, es como logra usarlos para ahora transmitir estos mensajes en letras y dibujos.

“Utilizarla cuando es necesario. Por ejemplo, mi sombra es un león que tengo aca´y cuando soy atacada yo puedo usar esta sombra para defenderme. Sino, la sombra sale cuando no debe de salir, en un momento equivocado, con una persona equivocada y en un lugar equivocado”.

Lucía llamó a su editorial Morenike luego que era un nombre destinado a un juego de piedras para Jabari. Así, todos los monstruos tienen su propio nombre que ella misma fue dándole, creando así su propio universo y lenguaje.