Ochenta años de la escritora Isabel Allende, una vida de novela

México.- Isabel Angélica Allende Llona (2 de agosto, 1942), multipremiada escritora de origen chileno. Las letras han determinado su vida, y hoy es reconocida como la autora hispanoamericana más destacada.

Isabel Allende cumple 80 años y también celebra 40 años de la publicación de su primera novela: La casa de los espíritus.

En su muro de Facebook ha escrito una breve remembranza para sus lectores, y del año 2022 en su vida.

“Este año 2022 coinciden dos aniversarios significativos para mí: cumplo 80 años, un número que asusta a los jóvenes, pero que me gusta mucho, y 40 años de la publicación de mi primera novela, La casa de los espíritus. La vida se ha pasado volando. Parece que fue ayer cuando me senté a escribir una primera frase en la cocina de nuestro apartamento en Caracas: ‘Barrabás llegó a la familia por vía marítima’. Respecto a la edad, confieso que me siento de 60, pero ahora tengo más conciencia de que me queda poco en este mundo y quiero aprovechar cada día a fondo”. Finaliza agradeciendo a sus leales lectores en tantos idiomas, a sus agentes y editores, amigos y su familia, por el cariño con que le han tratado siempre.

Su obra

En el exilio escribió su primera novela, La casa de los espíritus (1982), De amor y de sombra (1984)), Eva Luna (1987), El plan infinito (1991), Hija de la fortuna (1999), Retrato en sepia (2000). Entre sus libros autobiográficos: Paula (1994), Afrodita (1997), Mi país inventado (2003), La suma de los días (2007) y Mujeres del alma mía (2020. El Zorro: comienza la leyenda (2005), El juego de Ripper (2014), El amante japonés (2015), Más allá del invierno (2017), Largo pétalo de mar (2019), Violeta (2022).