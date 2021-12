Ofrecen concierto a beneficio de Orfanato Mazatlán

En la ciudad hay varias organizaciones que ofrecen alojamiento a personas que carecen de un hogar, otras reparten alimentos para quienes no cuentan con recursos económicos para solventar una comida. Es por ello que algunas instituciones de gobierno organizan eventos con el fin de ayudar a quienes lo necesitan. Es el caso del Concierto infantil navideño, que se realizó ayer para recaudar fondos para el Orfanato de Mazatlán y Ciudad de los Niños.

Sobre el concierto

El espectáculo estuvo protagonizado por Frida Fernández en la flauta, y Juan Pablo García en el piano, quienes maravillaron y pusieron todo su talento sobre el escenario para que el evento con causa fuera de lo más entretenido para el selecto público que en su mayoría eran niños que acudieron a deleitarse en la multifacética Casa Haas. Algunos de los asistentes llevaron obsequios para repartir en los próximos días.

Época navideña

En sintonía con la época decembrina, la armonía musical fue un gran espectáculo para los pequeños, quienes al sentir las finas notas de la flauta y el piano cantaron a todo pulmón algunas de las piezas. El repertorio se conformó por las obras Oratorio de Navidad, Aires, Ave María, Cantata 208, Greensleeves, Noel, Noche de paz, I wonder as I wander, el clásico We wish you a merry Christmas y Adeste fideles. Al final, los asistentes manifestaron sus emociones con aplausos, y así concluyó este día especial para los niños, donde pasaron un momento con olor al espíritu de la Navidad, que ya esta a la vuelta de la esquina.

El músico ejecutó sus afinadas notas.

Una de las asistentes dijo que siempre trata de asistir con su hijo a este tipo de eventos con causa para inculcarle el valor de compartir con los demás, sobre todo en estas fiestas, durante las cuales, quizá muchas de las personas carecen de la solvencia económica, e incluso de un hogar dónde pasarlas en familia.

No es la primera vez que se organiza un concierto a beneficio del Orfanato Mazatlán, ya que hace un par de meses también el Coro Ángela Peralta, dirigido por la maestra María Murillo, ofreció un espectáculo donde se recaudaron fondos para destinarlos a esta organización no gubernamental. A este evento también se sumó Enrique Patrón De Rueda, quien cuenta con una amplísima trayectoria artística.

El público atonto al concierto.

El pasado 27 de noviembre, el propio Orfanato realizó su Bazar Navideño, en el cual ofrece ropa y todo lo recaudado se destina a sus arcas, con las que hace frente a los gastos que tiene que sufragar el organismo.

El Orfanato Mazatlán brinda atención integral a niñas y adolescentes del estado de Sinaloa en situación vulnerable a través de sus múltiples áreas, que abre sus puertas para personas que más lo necesiten. También imparte talleres.