Oración e historia de la Virgen de Fátima

México.- Fue un 13 de mayo de 1917 cuando la Virgen de Fátima hizo su primera aparición en Cova de Iria, en Portugal, por lo que desde ese día se realiza oración.

La Virgen de Fátima se presentó a los niños Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto, quienes vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima.

En el primer encuentro con la Virgen, les dijo que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora y cumplió.

Leer más: Instituto Municipal de Cultura Culiacán celebrará el Día Internacional de los Museos

En la segunda aparición de la Virgen de Fátima el 13 de junio en 1917, les comunicó a los niños que Francisco y Jacinta morirían mientras que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones.

En la tercera aparición de la Virgen de Fátima, sucedida el 13 de julio, a Lucía se le reveló el "secreto". La niña asustada gritó el nombre de la virgen y en ese momento hubo un fuerte trueno y la visión terminó.

En la cuarta aparición el día 13 de agosto, los niños no llegaron a Cova da Iria, ya que fueron detenidos por el administrador de Ourém, pero el encuentro con la Virgen sucedió dos días después en un lugar llamado Valinhos.

Los niños tuvieron una quinta aparición con la Virgen de Fátima el 13 de septiembre en Cova da Iria y la sexta aparición sucedió el 13 de octubre, cuando se produjo el "milagro del sol" donde los asistentes vieron "danzar" el sol.

La Virgen de Fátima dijo que los niños morirían

En la segunda aparición de la Virgen de Fátima, les reveló que los niños Francisco y Jacinta morirían y así fue durante la pandemia de la Gripe Española en 1918, mientras que Lucía dedicó su vida a la religión e ingresó al convento de las Hermanas Doroteas.

Las apariciones no terminan todavía, ya que el 13 de junio pero del año de 1929, en la capilla del convento en Tuy, España, la niña tuvo otra experiencia donde menciona que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María.

Mientras que el 13 de octubre de 1930, el Obispo de Leira proclamó las apariciones de la Virgen de Fátima como "autenticas".

La niña Lucía después de 18 años como Sor Lucía, escribió su testimonio que se mantuvo en secreto por muchos años donde hablan del arrepentimiento, de la oración y desoladoras visiones del infierno.

Oración de la Virgen de Fátima

Oh Virgen santísima! Tú que te apareciste innumerables

Veces a los niños y que guiaste a toda una comunidad

De creyentes bajo los preceptos del Santo Padre.

Tú que eres la madre verdadera que con misericordia

Y amor alimenta las almas de los que en Dios creemos.

¡Oh madre mía!

En tus santas manos yo coloco mi destino y

Te agradezco infinitamente por haberme acompañado

Y resguardado desde el mismo instante

En que puse mis esperanzas en ti.

Te pido que no me desampares y que

Siempre me protejas con fidelidad,

Amén.

Leer más: Carlos Fuentes, el escritor de la crítica social que cambió el rumbo de la narrativa mexicana