Óscar Blancarte será homenajeado por 50 años de trayectoria

Una distinción más escribirá en las líneas de su amplio currículum el reconocido productor y director de cine Óscar Blancarte, quien será homenajeado el próximo 1 de abril a las 19:00 horas en el Patio del Museo de Arte de Mazatlán, por sus 50 años de trayectoria como cineasta. Contento por este homenaje, compartió para EL DEBATE el significado que tiene para el ser reconocido en su tierra natal. Además, habló de su carrera y de los proyectos cinematográficos en los que está trabajando.

Contento por la distinción

Al preguntarle sobre su sentir acerca de la distinción que recibirá a su trayectoria, el cineasta confesó estar muy contento porque que son 50 años de trabajo arduo, perseverante y con una disciplina incansable.

Y es que este no es el único reconocimiento que recibirá a su trayectoria, pues compartió que la embajada de Chile en México le hará un homenaje en Santiago de Chile. Se trata de una retrospectiva de sus películas, la cual espera también hacer en Mazatlán.

Nuevos proyectos

Con esa misma disciplina que ha ejercido todos esos años de carrera, Blancarte continúa en la planeación de nuevos proyectos. Los más recientes son el estreno de una película titulada, Dulces tentaciones, la cual está en espera de que alguna plataforma la tome en cuenta para distribuirla. Señaló que Dulces tentaciones es una película de comedia que habla sobre la diversidad sexual.Blancarte añadió que tiene en puerta una obra de teatro que se llama igual que la película, además de otros proyectos muy importantes para algunas plataformas de streaming, que por cuestiones de convenios de confidencialidad no puede hablar, pero sí adelantó que se trata de proyectos que hablan de temas que le interesaba compartir, como es la desigualdad social, las injusticias y los mitos, cuentos y leyendas populares de nuestra tierra, con un toque rebelde de cuestionar los roles sociales que existen en este país.

Sus sueños e ideales los ha plasmado en estos 50 años de trayectoria

Aunque pareciera fácil cumplir 50 años de trayectoria, definitivamente es toda una vida llena de sacrificios.Y particularmente para el cineasta así ha sido, pero a su vez ha logrado realizar grandes proyectos que han marcado su vida.

“Justamente ahora que me preguntas qué es lo que ha marcado mi vida como cineasta, hace poco estuve revisando un poco mi currículum y me encontré con la sorpresa que la mitad de mi trabajo, en lo que es largometrajes, los he filmado en Sinaloa, lo cual de alguna manera eso me llena de satisfacción y orgullo. Aunque, claro, todos los trabajos han sido muy especiales porque los hice a través de una decisión personal, de convertirme en productor, escritor y director independiente. Son trabajos basados en mis sueños, mis ideales y propuestas, y eso me llena mucho de satisfacción. Creo que no podría definir cuál es mi favorito de todos los trabajo que he hecho, porque son muchos como el documental de Gilberto Owen, Escolares de mi pueblo, o la película Entre la tarde y la noche, o La promesa, que ha tenido mucho éxito. “Son películas que hice con garra y corazón, porque además fue en un tiempo que estuve en una situación un poco difícil de salud y que salí adelante gracias a mucha perseverancia”, finalizó.