Óscar Schwebel se lanza a la literatura con la novela 'Los hijos de Numo'

Sinaloa, México. Luego de muchos años dedicado a la música dentro del grupo OV7, el cantante Óscar Schwebel ha decidido probarse en la literatura, otra de las artes que le apasionan desde niño, y lo hace con el lanzamiento de 'Los hijos de Numo', una novela de ciencia ficción donde se pregunta qué hubiera pasado si una serie de niños con habilidades especiales hubieran nacido en México, donde generalmente no pasan este tipo de fenómenos.

Referente generacional

En entrevista telefónica para DEBATE, Óscar Schwebel señala que la ciencia ficción es como una segunda naturaleza para su generación, la generación X. “Me puedo atrever a decir que yo entendí los conceptos del bien y del mal a través de 'Star wars'. Crecimos con toda esta parafernalia de Steven Spielberg, con 'Encuentros cercanos del tercer tipo' e 'E.T.'; esto en la parte más cinematográfica. Por supuesto, también un referente obligado es toda la literatura de Stephen King".

"Tuve la bendición de que mi padre me inculcó el hábito de la lectura y crecí entre libros de Asimov, de Tolkien, ya más grande descubrí a los grandes Alan Moore y Neil Gaiman; como fan de 'Star wars' descubrí en la literatura al gran Joseph Campbell. Digamos que este coctel de cosas a toda mi generación nos dotaron de una segunda naturaleza en cuanto a la literatura fantástica y de ciencia ficción”, agrega sobre sus referentes.

El estrenado como escritor recuerda que desde niño le gustaba escribir en pedazos de servilletas y papeles, e incluso hasta recibió nalgadas por escribir en paredes algunas veces. “Siempre he escrito, desde chamaco, pero era una cuestión personal que no compartía con nadie, un refugio, un hobbie, terapia ocupacional".

"Lo que sucedió fue que en medio de esta pandemia me di cuenta que había escrito varios personajes a lo largo de ocho años, que tenían muchos paralelismos entre sí y empecé a bordar una historia alrededor de estos personajes y me di cuenta que era bastante coherente y atractivo, desde mi humilde punto de vista. Y claro, nos dijeron que la pandemia iba a durar unos meses y se fue extendiendo y extendiendo, y de manera paralela también se fue extendiendo esto que estaba escribiendo”, comparte Óscar Schwebel sobre el proceso de escritura.

Finalmente, cuando se dio cuenta que tenía una historia robusta y construida, su esposa lo impulsó a publicarla. “Le dije ‘nombre, por supuesto que no, ¿cómo voy a publicar un libro yo?’, y digamos que me convenció. Me dijo ‘mira, va a estar ahí en un cajón guardándose, ¿por qué no lo compartes?”. Creo que una de las moralejas que nos trajo este encierro es atrevernos a hacer cosas que antes no, y bajo estos conceptos me atreví a publicarlo”.

Así nace 'Los hijos de Numo', primer libro de lo que planea se convierta en una trilogía literaria.

Historia cercana

'Los hijos de Numo' gira en torno a un grupo de niños con habilidades especiales, de los cuales muchos son asesinados una madrugada por una sofisticada élite armada. Pero enfermeras y médicos logran salvar la vida de algunos de ellos, sin sospechar que comenzaría así una encarnizada cacería.

Óscar Schwebel señala que el planteamiento de niños con habilidades especiales puede remitir rápidamente a personajes como los de 'X-men' o 'The Umbrella Academy', sin embargo eso solo significa el inicio de esta historia, en la que profundiza más en otros temas. “De entrada, esta historia es 100 % mexicana, y no es lo mismo tener habilidades especiales en el Reino Unido, en Norteamérica o en Asia, que tener habilidades especiales en México".

Es muy diferente cómo se aborda la historia siendo mexicano a principios de los años 80, fue una cuestión que me llamó mucho la atención. ¿Qué hubiera pasado, desde la cuestión social y política?, ¿en qué momento estábamos como sociedad, como mexicanos? Creo que eso es lo que la hace diferente a otras historias que ya están escritas.

A pesar que su trabajo en la literatura o en la música puedan distinguirse como diferentes, el también actor afirma que “por más ficción que sea y que trates de plantear una línea divisoria entre tu trabajo y tu vida”, siempre queda impreso algo de la esencia personal. “En todo trabajo artístico, en todo trabajo que tiene que ver con la parte creativa, siempre hay un cachito de nosotros aunque muchos lo nieguen. Otra de las cosas que hago es ser actor, entonces cuando interpretas un papel, por más que sea un papel, siempre hay un poquito de ti. En la música de igual manera hay mucho de la parte personal cuando interpretas o compones una canción”.

Así, apunta que aunque esta novela es de ciencia ficción, le gustaría que sus seguidores la lean para poder conocer un poco más de él. “Escribiendo me di cuenta que a lo mejor uso como armadura el género de la ciencia ficción para darme ciertas licencias y utilizar ciertas herramientas que pueden llegar a parecer fantásticas y bla bla, pero por supuesto que hay muchísimo impreso de mí mismo. Definitivamente sí me gustaría que descubrieran esa parte de mí”, puntualiza Schwebel.

'Los hijos de Numo' ya está disponible en plataformas digitales como iBooks, Amazon Kindle, Barnes and Noble y muchos más; y el 11 de julio llega en formato físico.

