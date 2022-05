Óscar de la Borbolla mezcla humor y erotismo en 'Nada es para tanto' y 'Todo está permitido'

Sinaloa, México. A 30 años de su publicación original, el Fondo de Cultura Económica trae un libro único con Nada es para tanto y Todo está permitido, las dos primeras obras de Óscar de la Borbolla y donde el escritor dice da “muestra de que uno puede hacer con su vida lo que quiera y no necesariamente por no acatar las expectativas familiares o no por no mantenerse dentro de la moral, dentro de lo socialmente correcto, uno tenga que terminar en la tragedia”.

Historias sin envejecer

En Nada es para tanto seguimos a Gabriel, cuyo padre, abuelo y bisabuelo fueron peluqueros, por lo que dicha tradición familiar parece condenarlo a dedicarse también a ello. Sin embargo, él planea algo más para su vida. “Él cree que hay unas actividades mucho más rentables que consisten en vivir del sexo, entonces decide volverse un latin lover o un casanova y se escapa de su casa, y las aventuras que le ocurren en esta búsqueda de poder vivir utilizando, dice en el texto, su falo como piolet para escalar, lo llevan por una trama divertida en la que trate justamente de hacer escenas muy chuscas, muy exageradas”, completa el autor.

De la Borbolla creía que debería tener una novela paralela y así nació Todo está permitido, protagonizada por Gabriela, una chica a la que le gusta la vida sexual. “La expectativa de su abuelita, que es con quien vive, es que se case, tenga un marido, tenga hijos y se pasa chantajeándola con esto. Y ella, un buen día, decide también escapar y ocurren una cantidad de peripecias”.

Originalmente, ambas salieron con dos años de diferencia, y ahora el autor está contento que vengan una seguida de otra, pues así podemos ver una visión masculina y una femenina". "Tenemos la visión masculina, en la que se le facilitan mucho las cosas al personaje; en cambio en la visión femenina, ella tiene que enfrentarse a un mundo bastante complicado. Parece mentira que los problemas que yo veía en ese entonces, de acoso, de persecución, de maltrato contra las mujeres, no solamente siguen vigentes, sino que se han recrudecido".

El volumen forma parte de la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica y está disponible en librerías a un precio accesible.

Precisamente, de forma alarmante, el escritor señala que pocas cosas o situaciones de sus dos novelas ya no funcionan, pero en general no han envejecido. "Uno cuando escribe lo hace de cara al presente, y aunque no es un reportaje que el día de mañana ya no tenga ninguna importancia, una nota periodística que caduque inmediatamente, en las novelas se presentan problemas que tienen una longevidad mayor. Cuando las releí para esta publicación, las corregí un poco, pero para mi sorpresa todo lo que decía lo podría haber escrito la semana pasada, porque la situación sigue más o menos intacta", puntualiza.

La propiedad del humor

Óscar de la Borbolla sentencia que ambas tienen un ánimo subersivo, pues el humor es el que permite “ver la otra parte de las cosas”. “El humor me parece otro de los ingredientes que mejor socavan a las sociedades mojigatas e hipócritas. Cuando se mezcla el humor con el erotismo, se hace un coctel verdaderamente subersivo, porque el humor te permite ver la otra parte de las cosas. No la parte literal sino esa otra cara que tiene de ridícula la tragedia".

"Está la tragedia y uno frente a ella se comporta de manera muy seria, pero también hay un ángulo desde el que esa desgracia se puede vivir a carcajadas, no las carcajadas idiotas que provoca el comediante o el payaso, sino la carcajada amarga que te hace concientizarte de lo frágiles que somos los seres humanos en el universo", agrega el nacido en la Ciudad de México.

En ese sentido dice que sus estudios en Filosofía le hacen entender claramente la vivencia de la fragilidad. "Estamos tan cercanos a la muerte, toda nuestra sociedad en pocos años va a desaparecer, y la verdad tomarnos tan a pecho ciertas cosas es de verás ridículo. Y justamente desde este ángulo es lo que me permite encontrar los ángulos para que lo más solemne caiga derrumbado entre las carcajadas, y son carcajadas liberadoras".