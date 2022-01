Otorgan el XXV Premio Alfaguara de novela a 'El tercer paraíso' del chileno Cristian Alarcón

Sinaloa, México. Celebrando a la par su veinticinco aniversario, consolidado como el mayor referente en la literatura en español, este jueves se otorgó el XXV Premio Alfaguara de novela a 'El tercer paraíso', del escritor y periodista chileno Cristian Alarcón.

Vigor narrativo

El 20 de enero de 2022, en Madrid, un jurado presidido por el escritor Fernando Aramburu, y compuesto por los escritores españoles Olga Merino y Ray Loriga; la escritora argentina y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez; y la editora mexicana y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ―la más importante en español―, Marisol Schulz Manaut; así como la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz, pero sin voto), decidieron galardonar por unanimidad la novela breve de Cristian Alarcón, después de deliberar entre 7 novelas seleccionadas.

Sobre 'El tercer paraíso', el jurado destaca "el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual", según precisaron en el acta. La novela está ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, donde el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal.

Según señaló también el jurado en el acta, "la novela abre la puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. Como dice el autor 'la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto'".

Alarcón, reconocido por su amplia obra de no ficción, dice que 'El tercer paraíso' nace del deseo de producir una novela. "La no ficción exige un compromiso extremo con el cuerpo, yo puse quizá demasiado el cuerpo con mis libros anteriores y lo que me llevó a escribir una novela fue la soledad. El encierro, pero un encierro paradógicamente liberado, sin fronteras; y la memoria".

El ganador indicó que su obra literaria es una novela familiar latinoamericana, que pudo terminar durante la pandemia, y donde también honra a quienes considera sus maestros, es decir los grandes escritores a los que ha leído desde joven, cuando vivía en la Patagonia.

El Premio Alfaguara de novela está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela en todo el territorio de habla hispana. La actual ganadora llegará a las librerías el próximo 24 de marzo.

La convocatoria de esta edición recibió 899 manuscritos: 131 desde Argentina, 87 desde Colombia, 43 en Chile, 408 por España, 57 desde Estados Unidos, México con 119 y Perú y Uruguay con 29 y 25 respectivamente.